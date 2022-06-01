Безкоштовний аналіз для перевірки роботи свого серця

Здоров’я нашого серця залежить від багатьох факторів. У час війни ми усі без винятку живемо у постійному стресі та хвилюванні за долю України, наших захисників та перемогу. «Ескулаб» переживає за Вас, як Ви за Україну: впродовж червня перевірте роботу свого серця – здайте безкоштовно програму «Ліпідний профіль (скринінг)».

Програма включає важливі показники, які допоможуть оцінити ризики розвитку серцево-судинних захворювань, які не лише погіршують стан здоров’я, а й становлять загрозу для життя. У програму «Ліпідний профіль (скринінг)» входять такі показники, як тригліцериди, холестерин загальний, ліпопротеїди високої та низької щільності.

Тригліцериди – це нейтральні жири, необхідні нашому організму для отримання енергії. При підвищених показниках зростає ризик розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема ішемічної хвороби серця.

Холестерин загальний – зазвичай про нього думають як про щось дуже шкідливе для нашого організму. Дійсно, підвищення рівня холестерину в нашому організмі небезпечний, адже призводить до розвитку атеросклерозу і як наслідок розвитку ішемічної хвороби серця, інфаркту, інсульту. Попри таку репутацію, загалом холестерин нашому організму потрібен. Без нього в нашому організмі не зможе продукуватись вітамін Д, а ще він є «будівельним матеріалом» для утворення статевих гормонів, як от естроген, тестостерон, прогестерон, відповідає за лібідо. Від холестерину залежить утворення кортизолу, гормону стресу, та альдостерону, який регулює артеріальний тиск в нашому організмі.

Ліпопротеїди високої щільності («хороший холестерин») – поглинають надлишок холестерину в організмі та транспортує його в печінку для виведення з жовчю. Ці ліпопротеїди добре розчинні й не схильні до виділення холестерину в осад на стінках судин (тобто не сприяють утворенню атерогенних бляшок).

Ліпопротеїди низької щільності («поганий холестерин») – транспортують холестерин з печінки в інші клітини організму. Вони переносять частки холестерину по всьому тілу і можуть накопичуватися на стінках пошкоджених судин, роблячи їх менш еластичними і звуженими.

Здати аналізи безкоштовно можна безпосередньо у будь-якому відділенні лабораторії. Відбір біоматеріалу оплачується окремо та складає 30 гривень. Найближче відділення шукайте на сайті.

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