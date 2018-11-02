Українці відсьогодні можуть подорожувати до Катару без віз

Катар є однією з найбагатших держав світу

Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Катар про взаємне скасування візових вимог набула чинності 2 листопада. Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з положеннями Угоди, громадяни України, які користуються паспортами громадянина України для виїзду за кордон (біометричними і небіометричними), і громадяни держави Катар, які користуються звичайними паспортами, можуть в'їжджати, перебувати, їхати і перетинати транзитом територією держави іншої сторони без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

У той же час, громадяни України та Катару, які мають намір в'їхати на територію держави іншої сторони на строк, що перевищує 90 днів, незалежно від мети поїздки, повинні отримати візу в дипломатичному представництві або консульській установі держави іншої сторони перед в'їздом на її територію.

Також повідомляється, що паспорти подорожуючих повинні бути чинними терміном не менше 6 місяців з дати в'їзду на територію держави іншої сторони.

Як інформував ZAXID.NET, в серпні 2017 року Катар спростив візовий режим з Україною. У березні 2018 року Кабмін схвалив угоду з Катаром про взаємне скасування візових вимог. 20 березня поточного року Україна і Катар підписали угоду про взаємне скасування візових вимог.

Катар розташований на Близькому Сході (на Катарському півострові) в північно-східній частині Аравійського півострова. Омивається Перською затокою. Є однією з найбагатших держав світу, третім у світі за запасами природного газу і шостим його найбільшим експортером. Також експортує нафту і нафтопродукти.