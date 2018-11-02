Українці відсьогодні можуть подорожувати до Катару без віз
Безвізовий режим між Україною та Катаром набув чинності
Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Катар про взаємне скасування візових вимог набула чинності 2 листопада. Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці в Facebook.
Згідно з положеннями Угоди, громадяни України, які користуються паспортами громадянина України для виїзду за кордон (біометричними і небіометричними), і громадяни держави Катар, які користуються звичайними паспортами, можуть в'їжджати, перебувати, їхати і перетинати транзитом територією держави іншої сторони без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.
У той же час, громадяни України та Катару, які мають намір в'їхати на територію держави іншої сторони на строк, що перевищує 90 днів, незалежно від мети поїздки, повинні отримати візу в дипломатичному представництві або консульській установі держави іншої сторони перед в'їздом на її територію.
Також повідомляється, що паспорти подорожуючих повинні бути чинними терміном не менше 6 місяців з дати в'їзду на територію держави іншої сторони.
Як інформував ZAXID.NET, в серпні 2017 року Катар спростив візовий режим з Україною. У березні 2018 року Кабмін схвалив угоду з Катаром про взаємне скасування візових вимог. 20 березня поточного року Україна і Катар підписали угоду про взаємне скасування візових вимог.
Катар розташований на Близькому Сході (на Катарському півострові) в північно-східній частині Аравійського півострова. Омивається Перською затокою. Є однією з найбагатших держав світу, третім у світі за запасами природного газу і шостим його найбільшим експортером. Також експортує нафту і нафтопродукти.