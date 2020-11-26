Національний банк України (НБУ) дозволив використовувати електронний паспорт з мобільного додатку «Дія» для здійснення операцій у касах банків. Відповідне правило набуде чинності з 1 грудня.

Таким чином, під час касових операцій банки зможуть приймати паспорт громадянина як у звичайній формі (ID-картка чи «книжечка»), так і його цифровий аналог: цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія», повідомила прес-служба НБУ.

Зазначимо, що такі зміни прописані у відповідній постанові Нацбанку від 23 листопада.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше НБУ дозволив українцям відкривати банківські рахунки дистанційно за допомогою додатку «Дія».

Кабінет міністрів України прирівняв цифрові паспорти до звичайних 15 квітня.

Додаток «Дія» розробило Міністерство цифрової трансформації України, створене наприкінці серпня 2019 року.