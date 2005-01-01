«Укрзалізниця» отримає від ЄБРР €150 млн кредиту на будівництво колії

Угоду з ЄБРР було підписано 30 грудня

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть «Укрзалізниці» 150 млн євро кредиту для будівництва колії Долинська - Миколаїв - Колосівка. Про це повідомили на сайті Мінінфраструктури.

«ЄБРР надає кредит в обсязі 150 млн євро для будівництва другої колії, електрифікації та модернізації систем сигналізації і зв'язку на напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка. Відповідну угоду було підписано 30 грудня», - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість проекту становить орієнтовно 300 млн євро. Решту 150 млн надасть Європейський інвестиційний банк, з яким підписали відповідну угоду в грудні минулого року.

За словами міністра Мінінфраструктури Володимира Омеляна, реалізація Проекту дозволить підвищити пропускну спроможності залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка, який пролягає територією Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Це має дозволити збільшити швидкість руху вантажних поїздів на 20-25%, що зменшить термін перевезень та знизить експлуатаційні витрати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у 2018 році «Укрзалізниця» запустить два нових потяги з Одеси в країни Європи.