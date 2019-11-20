УКУ відкрив бакалаврську програму з права

Український католицький університет (УКУ) відкриває нову бакалаврську програму з права. Перший набір студентів на програму проведуть наступного року, навчання триватиме чотири роки. Про це інформують на сайті УКУ.

Над створенням і розробкою бакалаврської програми працювала команда Школи права УКУ разом із правничою спільнотою та міжнародними організаціями.

«Наша мета – готувати юристів із ціннісним світоглядом, який формуватиметься на основі глибокого вивчення та розуміння професійної етики правника, католицького соціального вчення, верховенства права та прав людини. Правника, який не просто знає норми права, а й володіє справді юридичним мисленням», – розповів Іван Городиський, директор Школи права УКУ.

Керівницею програми стане Світлана Хилюк – завідувачка кафедри теорії права і прав людини УКУ, адвокатка, експертка з юридичних питань, координатора проектів ОБСЄ в Україні, членкиня науково-консультативної ради Конституційного суду України.