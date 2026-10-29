У Львівському палаці мистецтв відкрили міжнародну виставку World Press Photo 2026, що є однією з найважливіших подій у світі фотожурналістики та документальної фотографії. Експозиція демонструє роботи переможців престижного міжнародного конкурсу. Переважна більшість представлених фотографій говорять про війни, соціальні та політичні зміни, кліматичні виклики й особисті історії людей із різних куточків світу.

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Цьогоріч на конкурс World Press Photo надійшло 57 376 робіт від 3 747 фотографів зі 141 країни світу, що стало рекордом за кількістю подань. Найкращі світлини обирало незалежне міжнародне журі.

Серед цьогорічних переможців – український фотограф Євген Малолєтка, який здобув відзнаку в категорії Single Image в європейському регіоні за роботу «Російська атака на Київ». На світлині зображена постраждала жінка біля зруйнованого будинку після російського обстрілу столиці 24 квітня 2025 року. Тоді загинули 13 людей, ще близько 90 отримали поранення. На прохання зображених на фото людей, в Україні ця фотографія не демонструється. Побачити роботу можна на офіційному сайті World Press Photo.

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«Міжнародний конкурс World Press Photo є неймовірно важливим для фотографії. Але також і для того, щоб дізнатися, що відбувається у світі. Тут представлені абсолютно різні історії з різних континентів: війни, економічні та екологічні зміни, життя маленьких спільнот, особисті історії людей. Від 2022 року майже щороку серед переможців є українські фотографи або серії, які показують події в Україні. Це свідчить про те, що наша війна та історія залишаються важливими для світу. І завдяки цій виставці ці історії можуть побачити та почути в різних країнах», ‒ розповіла організаторка виставки, засновниця та директорка Odesa Photo Days Festival Катерина Радченко.

Львів став частиною міжнародної мережі міст, які приймають World Press Photo. В Україні виставку вже третій рік поспіль представляє Odesa Photo Days Festival. Раніше її експонували в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Луцьку.

Цьогоріч проєкт реалізували у партнерстві з Інститутом стратегії культури та Львівським палацом мистецтв у межах міської програми «Відповідальність бути», яку створили на основі культурної програми Львова для конкурсу «Європейська столиця культури 2030».

Як зазначила директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомчин, виставка перегукується з ідеєю відповідальності, адже документальна фотографія не лише фіксує події, а й розповідає про їхні причини та наслідки для людей.

«Ми звикли думати, що фотографія ‒ це фіксація моменту. Але насправді фотографія дуже часто є цілою історією, свідченням великого явища чи процесу. Якщо подивитися на роботи цієї виставки, то багато зображених подій є наслідками кризи відповідальності ‒ це війни, насильство, кліматичні зміни. Для нас важливо, що Львів став частиною мережі міст, які приймають World Press Photo. Зокрема, цьогоріч представлені й українські історії, які документують нашу реальність. Це можливість бути почутими, дати голос тим, хто його не має, і бути частиною сучасної світової історії», ‒ розповіла Юлія Хомчин.

Довідка. World Press Photo ‒ міжнародна фундація, заснована у Нідерландах у 1955 році для підтримки фотожурналістики, документальної фотографії та свободи поширення інформації. Щороку організація проводить престижний фотоконкурс, переможні роботи якого представляють на виставках у різних країнах світу.

У 2026 році світовий тур виставки розпочався 24 квітня в Амстердамі. Упродовж року роботи переможців представляють у понад 60 локаціях.

Виставка у Львівському палаці мистецтв триватиме до 22 листопада.

Фото ZAXID.NET