Підопічні Олександра Шовковського продовжують йти без втрат у чемпіонаті України

У суботу, 14 вересня, київське «Динамо» у 6-му турі української Прем’єр-ліги зустрічалось з луганською «Зорею». Команди не змогли забити у першому таймі, натомість по перерві кияни втілили кількість у якість і здобули справедливу перемогу.

УПЛ, 6-й тур

Зоря – Динамо – 0:2

Голи: Буяльський, 67, Брагару, 78

Команди з перших хвилин продемонстрували, що налаштовані на бойовий футбол і намагались створювати небезпечні моменти біля воріт один одного. Згодом «Динамо» перехопило ініціативу, а «Зоря» зробила ставку на контратаки.

Тимчик бив метрів з двадцяти, але Ярмоленко підставив ногу і м’яч полетів вище воріт. У відповідь Вантух небезпечно навішував на Будківського, однак кияни не дозволили пробити останньому. Був шанс і в Тимчика та після прострілу з лівого флангу Піхальонка Олександр пробив неточно.

На 33-й хвилині відбувся перший на дві команди удар у площину воріт: Антюх отримав передачу за спини захисників, увійшов у штрафний і пробив у протихід Бущану – Георгій встиг зреагувати й відбити перед собою. За 4 хвилини Ярмоленко з правого флангу обвідним ударом влучив у ліву стійку, а Вівчаренко на добиванні пробив повз ворота.

Наприкінці тайму все той же Вівчаренко ціною жовтої картки зупинив Будківського і «Зоря» отримала право на небезпечний стандарт майже з лінії штрафного, але витиснути максим з нього не вдалось. На останній хвилині Тимчик бив метрів з 27-ми – Турбаєвський зіграв надійно.

По перерві Дришлюк намагався перервати простріл Вівчаренка і ледь не зрізав м’яч у власні ворота – врятувала поперечина. «Динамо» тиснуло і, зрештою, досягло успіху: Вівчаренко отримав передачу на лівому фланзі, вже традиційно прострілив у штрафний і Буяльський влучно замкнув у ворота. В середині тайму кияни подвоїли свою перевагу: Шапаренко обіграв Корабліна у центрі поля, відпасував ліворуч на Брагару, той увірвався у штрафний і пробив – м’яч зачепив ногу Дришлюка, змінив напрямок польоту і влетів у дальній кут.

Ндур зобов’язаний був повертати інтригу, але з п’яти метрів замкнув простріл прямо в ногу Бущану, який розтягнувся у шпагаті. Вже у доданий час Буяльський міг оформити дубль, однак з меж штрафного пробив по горобцях.

Перемога принесла Динамо 12 очок і підняла на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, Зоря з 9-ма пунктами шоста.