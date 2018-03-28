Уряд не підніматиме ціни на газ до червня 2018 року

Кабінет міністрів продовжив термін дії спеціальних обов’язків «Нафтогазу» щодо продажу газу населенню, а також до червня 2018 року залишив незмінним тариф. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 28 березня.

Кабмін продовжив дію постанови «Про затвердження Положення про покладання спеціальних зобов’язань на суб’єктів ринку газу» до 1 червня 2018 року.

У пояснювальній записці зазначається, що переговори з МВФ щодо приведення ціни на газ до рівня імпортного паритету тривають, і є необхідність продовжити дію спецобов’язків.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі, пише «Економічна правда».

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ред.).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відтермінувати оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис. грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

Згідно з методикою, яка є чинною наразі, якщо за підсумками року є відхилення «плюс/мінус» 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.