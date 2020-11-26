Кабінет міністрів України збирався на позачергове засідання через держбюджет

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у четвер, 26 листопада, схвалив допрацьований Держбюджет на 2021 рік і передав його на затвердження у другому читанні до Верховної Ради. У документі передбачили зменшення дефіциту державного бюджету з 6% до 5,5%, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Він зазначив, що уряд знайшов можливість зменшити дефіцит щодо ВВП з 6% до 5,5%.

Доходи держбюджету у 2021 році передбачені у розмірі 1 трлн 92 млрд грн. Видатки – 1 трлн 328 млрд грн.

«Тобто, на 2021 рік пропонуємо збалансований бюджет, в якому не передбачається збільшення податків для бізнесу й водночас покращується фінансування і соціальної сфери, і медицини, і надати підтримку підприємцям, які постраждали від пандемії», – заявив Шмигаль.

На засіданні міністр фінансів Сергій Марченко також повідомив, що дефіцит сектору загального державного управління зменшили з 5,8% до 5,24%.

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«У процесі доопрацювання проводили консультації з МВФ. Параметри бюджету збігаються з оцінками фахівців фонду. Знайдено можливість зменшити дефіцит сектору загальнодержавного управління з 8% до 5,24%. Разом з цим в середньостроковій перспективі планується зменшення дефіциту бюджету», – повідомив Марченко.

За його словами, коштів достатньо на пріоритетні сектори, зокрема, охорону здоров'я та інфраструктура. Втім від голосування за проект утримався міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Наразі інших деталей держбюджету, який пропонує Раді ухвалити уряд, немає. Тепер депутати мають розглянути документ і ухвалити його у другому читанні, після чого його має підписати президент.

Як інформував ZAXID.NET, у вересні Кабінет міністрів погодив проект державного бюджету на 2021 рік і передав його до Верховної Ради. 5 листопада парламент підтримав бюджет у першому читанні.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що проект бюджету України на 2021 рік не встигнуть розглянути і ухвалити до 1 грудня, як цього вимагає закон. Не встигнуть депутати, вочевидь, і до 1 січня.