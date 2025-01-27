Автобуси передадуть громадам, де дітям складно добиратися до шоли

Кабінет міністрів України виділив 1,6 мільярда гривень на закупівлю 460 шкільних автобусів. Завдяки субвенції громади зможуть придбати новий транспорт або замінити знищений внаслідок війни. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на Міністерство економіки.

Кошти субвенції спрямують в ті регіони, де найбільше дітей потребують підвезення до школи. Держава покриє від 70 до 95% вартості автобусів, залежно від фінансової спроможності громади. Решту витрат компенсують місцеві бюджети.

Насамперед автобуси отримають:

військові ліцеї, учні яких не забезпечені проживанням та потребують підвезення;

школи, транспорт яких знищений внаслідок війни або передано на потреби армії;

школи, у яких навчаються учні з громад, де заклади пошкоджені або зруйновані;

опорні школи, які будуть створені у 2025 році та інші.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Закупівлі за програмою «Шкільний автобус» відбуватимуться через е-каталог Prozorro Market.

«Вона не тільки дозволяє дітям з віддалених сіл діставатись до шкіл, а й стимулює українські підприємства розширювати виробництво, створювати нові робочі місця та дозволяє випускати продукцію з високою доданою вартістю», – зазначила міністерка економіки Юлії Свириденко.

Нагадаємо, у 2023-2024 роках громади та школи закупили 1007 шкільних автобусів на суму понад 3 млрд грн.