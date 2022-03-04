Кабінет міністрів України до завершення воєнного стану встановив нульову ставку ПДВ на операції з постачання товарів для заправки або забезпечення транспорту працівників силових органів та бюджетних організацій для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави.

Таку постанову уряд ухвалив на виконання мобілізаційних завдань в умовах воєнного стану ще 2 березня, а 4 березня її опублікували.

Як пише «Інтерфакс-Україна», згідно з документом, нульова ставка ПДВ встановлюється на постачання пального Збройним силам України, Національній гвардії, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Державній прикордонній службі, Міністерству внутрішніх справ, ДСНС, Управлінню держохорони, Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації, іншим законно створеним військовим формуванням, їхнім об'єднанням, військовим частинам, держустановам та організаціям, що утримуються за рахунок держбюджету.

Постанова набирає чинності з дня оприлюднення, але застосовується з 24 лютого.