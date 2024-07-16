До символічної збірної УЄФА на Євро-2024 потрапили шість тріумфаторів турніру іспанців

Експерти продовжують підбивати підсумки чемпіонату Європи з футболу 2024 року. УЄФА на своєму сайті опублікував одинадцятку найкращих гравців континентальної першості.

Найкорисніших у кожному амплуа визначав консиліум відомих тренерів, серед яких Рафа Бенітес, Девід Мойєс, Уле Гуннар Сульшер та інші. Команда складена за схемою 4-3-3. Більшість представників символічної збірної Євро-2024 – гравці Іспанії, яка у фіналі здолала Англію (2:1) і рекордний четвертий раз стала чемпіоном Європи.

У топ-11 потрапили одразу шестеро іспанців, серед яких – обидва найкращі гравці за версією організаторів змагань: Родрі та Ламін Ямаль (найкращий молодий футболіст турніру). Ще двоє гравців символічної збірної Євро-2024 – представники Франції, по одному – Англії, Німеччини і Швейцарії.

Цікаво, що німцю Джамалу Мусіалі та швейцарцю Мануелю Аканджі, щоб добитися визнання, вистачило виходу до чвертьфіналу. А від Англії, яка стала срібним призером змагань, у символічну збірну потрапив тільки один представник.

Символічна збірна Євро-2024:

Воротар – Майк Меньян (Франція).

– Майк Меньян (Франція). Захисники : Кайл Вокер (Англія), Вільям Саліба (Франція), Мануель Аканджи (Швейцарія) та Марк Кукурелья (Іспанія).

: Кайл Вокер (Англія), Вільям Саліба (Франція), Мануель Аканджи (Швейцарія) та Марк Кукурелья (Іспанія). Півзахисники: Родрі, Фабіан Руїс і Дані Ольмо (всі – Іспанія).

Родрі, Фабіан Руїс і Дані Ольмо (всі – Іспанія). Форварди: Ламін Ямаль і Ніко Вільямс (обидва – Іспанія), Джамал Мусіала (Німеччина).

Нагадаємо, Іспанія стала першою командою в історії Євро, яка перемогла у всіх матчах турніру. Окрім того, підопічні де ла Фуенте забили найбільшу кількість м'ячів на одному європейському форумі (15 голів).

Серед цікавинок Євро-2024 – одразу шестеро гравців були визнані найкращими бомбардирами турніру й отримали «Золотий бутс». Це іспанець Дані Ольмо, англієць Гаррі Кейн, нідерландець Коді Гакпо, грузин Жорж Мікаутадзе, німець Джамал Мусіала та словак Іван Шранц.