В Чехії помер перший зять Юлії Тимошенко - Шон Карр

Євгенія Тимошенко та Шон Карр пробули у шлюбі шість років

У понеділок вранці, 8 січня, в столиці Чехії Празі помер британський рок-музикант і байкер, колишній зять Юлії Тимошенко Шон Карр. Про це повідомив байкер Олександр Сирота на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні помер наш одноклубник Шон Карр! Світла Людина і справжній «Падонок»! (клуб байкерів має назву «Падонкі» - ред.). Спочивай з миром Брат!», – написав Сирота.

На офіційній сторінці групи, де грав рок-музикант поінформували, що Шон Карр помер о 10-й ранку у сні. Його донька Чарлі була поруч з ним. Окрім доньки, у нього лишився син Джекс.

Нині причина смерті не повідомляється. Шону Карру було 49 років. Він був лідером рок-групи Death Valley Screamers, яка гастролювала по клубах України. Із донькою Юлії Тимошенко Євгенією він побрався 2005 року. Весілля відзначали у Києві. Тоді Юлія Тимошенко очолювала український Кабмін.

Євгенія Тимошенко та Шон Карр пробули у шлюбі шість років, а в березні 2012 року пара розлучилась. Другим чоловіком Євгенії Тимошенко став одеський підприємець Артур Чечьоткін.