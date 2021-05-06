Фрагмент автопортрету Олени Іванишин, що буде представлений на виставці

У неділю, 9 травня, у Галереї Львівського органного залу відбудеться відкриття нової виставки «Відсвіт». На ній представлять 20 акварельних портретів роботи львівської художниці Олени Іванишин.

Олена Іванишин народилася 1983 року у Києві. Закінчила три класи дитячої художньої школи в столиці, а в дев'ятому класі вступила до Дитячої художньої середньої школи ім. Тараса Шевченка. У 2001-2007 рр. навчалася у Львівській національній академії мистецтво на кафедрі художнього скла.

Працювала з різними художніми матеріалами, але обрала акварель, у першу чергу за її складність та невловимість.

«Мені подобається працювати по-мокрому. Це як дійство, як танець, який треба виконати у якийсь певний проміжок часу.

Акварель – найбільш тонка і складна з художніх технік. Необхідні довгі роки напрацювань суто технічних моментів, години праці, щоб здобути майстерність. Акварель – це вода. Коли ти усвідомлюєш природу текучості акварелі, вона відкривається тобі, працювати з нею стає легко», – розповідає художниця.