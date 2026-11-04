Профспілка побоюється, що це вплине на якість освіти

В Італії планують скоротити майже 7 тисяч штатних посад у школах. Причиною стало зменшення кількості дітей шкільного віку на тлі демографічного спаду. Водночас профспілки та керівники навчальних закладів побоюються, що такі рішення можуть погіршити якість державної освіти. Відповідні зміни передбачені проєктом державного бюджету на 2027 рік, який уряд Джорджі Мелоні схвалив наприкінці жовтня. Про це повідомляє «Освіторія» з посиланням на Reuters.

Згідно з планом, починаючи з 2027–2028 навчального року в Італії мають скоротити 4925 посад учителів та ще 2049 посад працівників, які не займаються безпосередньо викладанням. Загалом ідеться про 6974 робочі місця.

Також уряд пропонує обмежити набір нових працівників у державному секторі: після виходу співробітників на пенсію дозволятимуть заповнювати лише 75% звільнених вакансій. Очікують, що завдяки цим заходам державний бюджет заощадить 336 млн євро протягом 2027–2028 років.

Оптимізація штату в навчальних закладах розпочалася раніше. Ще в бюджеті на 2025 рік уряд передбачив скорочення 5660 учительських посад із 2025–2026 навчального року. Крім того, із 2026–2027 навчального року мали зменшити кількість посад непедагогічного персоналу на 2174. Таким чином, італійська система освіти вже кілька років поспіль скорочує штат через зменшення кількості школярів.

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Голова Національної асоціації директорів шкіл Anp Маріо Русконі визнає серйозність демографічної проблеми, однак застерігає від використання її як аргументу для послаблення державної освіти.

«Демографічний спад – реальна і дуже серйозна проблема. Але його не можна використовувати як виправдання для подальшого послаблення нашої державної системи освіти», – наголосив він у коментарі La Repubblica.

Масштаби демографічних змін в Італії помітні й за статистикою. Якщо у 2017–2018 навчальному році в початкових і середніх школах країни навчалися 8,4 млн дітей, то у 2024–2025 році їх кількість зменшилася до 7,7 млн.

У профспілці вважають, що зменшення кількості учнів могло б стати нагодою для поліпшення умов навчання. Зокрема, пропонують зменшувати наповнюваність класів і завдяки цьому підвищувати якість освіти. Натомість скорочення працівників, на думку профспілки, лише ускладнить роботу шкіл. Особливе занепокоєння викликає ситуація з нестабільною зайнятістю, яка вже існує в освітній сфері.

Уряд Джорджи Мелоні пояснює необхідність бюджетних обмежень складною економічною ситуацією. Серед причин – вимоги Європейського Союзу щодо контролю бюджетного дефіциту та значні витрати на енергоносії.

Питання фінансування освіти вже викликало невдоволення в суспільстві. Наприкінці жовтня під час загальнонаціонального страйку в Італії відбулися протести проти зростання вартості життя. До них долучилися й студенти, які вимагали збільшити інвестиції в школи та університети.

До слова, згідно з даними статистичної системи АІКОМ, за час повномасштабної війни в Україні кількість школярів зменшилася на 20%.