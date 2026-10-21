В Івано-Франківську назвали дати осінніх канікул
У цей час у школах перевірятимуть системи опалення
Школярі традиційно матимуть тиждень відпочинку
В Івано-Франківській міській раді визначилися з датою осінніх канікул. Школярі традиційно матимуть тиждень відпочинку.
Як повідомив мер Руслан Марцінків, канікули триватимуть з 26 жовтня по 1 листопада.
«Канікули по плану. З понеділка діти матимуть тиждень відпочинку. Це дозволить підготувати навчальні заклади і ще раз перевірити системи, щоб з 1 листопада ми могли запустити опалювальний сезон», – сказав посадовець під час відеозвернення.
Нагадаємо, в Україні рішення про канікули ухвалюють заклади освіти, зважаючи на власні потреби та обставини. Тривалість канікул у різних закладах може відрізнятися через безпекову ситуацію та навчальне навантаження.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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