У перший день глядачі переглянули трагедію «Коріолан» у постановці національного академічного драмтеатру ім. Івана Франка

У понеділок, 17 червня, трагедією «Коріолан» від національного академічного драмтеатру імені Івана Франка відкрився перший Український шекспірівський фестиваль. Протягом тижня в Івано-Франківську переглянуть десять постановок шекспірівських творів у виконанні акторів України, Польщі, Молдови та Італії.

Як розповів керівник національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Ростислав Держипільський, метою фестивалю є створення майданчику для комунікації зі світом, щоб у майбутньому стати частиною європейської мережі Шекспірівських фестивалів, які проводяться в різних країнах.

«Чомусь так траплялося в історії українського театру, що Шекспір з’являвся під час війни. Нам не дозволяли грати Шекспіра, і тільки вперше в 1920 році під час Першої світової війни, коли війська радянської армії підходили до Києва, наш корифей Лесь Курбас ставить вперше в історії українського театру україномовного Макбета», – розповів Ростислав Держипільський.

У відкритті фестивалю взяли участь в. о. міністра культури, інформаційної політики України Ростислав Карандєєв та Надзвичайний і Повновноважний Посол Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії в Україні Мартін Гарріс. У перший день глядачі переглянули трагедію «Коріолан» у постановці національного академічного драмтеатру ім. Івана Франка.

У програмі фестивалю – десять постановок шекспірівських творів у виконанні театралів з України, Польщі, Молдови та Італії. Серед них – неоопера-жах «Гамлет», теоманія «Буря», драма «Макбет», «Сон літньої ночі» тощо. Перший Український шекспірівський фестиваль триватиме в Івано-Франківську до 23 червня.