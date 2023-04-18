Новий онкологічний центр в Івано-Франківську співпрацює з провідними ізраїльськими клініками

Нещодавно в Івано-Франківську відкрилась перша філія ізраїльського соціально-онкологічного центру в Україні Maimonides Medical. Клініка працює під опікою ізраїльського благодійного фонду «Керен Ор для нашої дитини». Проект онкологічного центру повністю реалізований та ґрунтується на пожертвах та дає можливість пацієнтам отримати кваліфіковану допомогу лікарів з Ізраїлю на території України.

«Наша мета – запобігти та попередити розвиток онкологічних захворювань. Дати надію на життя людям – наша місія, яку ми реалізуємо щодня та хочемо донести, що рак – не вирок», – кажуть в онкологічному центрі Maimonides Medical.

Що значить соціальний?

Засновник проекту та керівник усієї діяльності благодійного фонду «Керен Ор для нашої дитини» Артур Андоніс розповідає, що система підтримки важкохворих пацієнтів за допомогою благодійних фондів була випрбувана в медичному центрі Тель-Авіва.

Артур Андоніс, керівник благодійного фонду "Керен Ор для нашої дитини" та онкологічного центру "Маймонідес"

«Я довгий час працюю в ізраїльській системі охорони здоров’я в Тель-Авівській медичній клініці і в процесі своєї роботи вирішив створити всередині клініки благодійну організацію для допомоги сім’ям, які лікують складні хвороби – онкологію та гематологію. Оскільки до нас приїжджає багато діток з України, ми вирішили відкрити представництво фонду також в Україні», – каже Артур Андоніс.

Філія благодійного фонду «Керен Ор для нашої дитини» запрацювала в Україні у 2021 році. У процесі роботи фонду народилася ідея медичного центру «Маймонідес» із повною кооперацією з Ізраїлем, аби українські діти могли отримувати сучасну кваліфіковану допомогу вдома, а не виїжджати заради неї за кордон.

Соціальність в роботі ізраїльської онкологічної клініки в Україні полягає у тому, що діти можуть отримати тут безоплатне, а дорослі – частково оплачене лікування.

«Ми хочемо забезпечити можливість важкохворим пацієнтам лікуватися безкоштовно завдяки зборам, які робить благодійний фонд. Це повністю соціальний проект і ми сподіваємося його масштабувати по всій Україні. Я дуже сподіваюся і вірю, що ми зможемо допомогти та врятувати багато життів, бо «рятуючи одне життя, ми рятуємо весь світ», – говорить Артур Андоніс.

Благодійна організація «Керен Ор для нашої дитини» видаватиме квоти на безкоштовне лікування – залежно від можливостей фонду на час звернення пацієнта. Щоб звернутися за такою допомогою, потрібно заповнити заявку на сайті благодійного фонду і прикріпити до неї усі наявні документи та результати обстежень хворого. Після підтвердження від фонду про те, що він має можливість оплатити лікування дитини, потрібно надати онкологічному центру гарантійний лист.

Що пропонує медичний центр «Маймонідес»?

Нова онкологічна клініка працює із найкращими ізраїльськими фахівцями із клініки Tel Aviv Medical Center (TMC), дитячої клініки Шнайдер та клінік Іхілов, Шиба, Рамбам і Хадаса, які забезпечують всю медичну базу філії в Івано-Франківську.

Спеціалісти Maimonides Medical працюють у таких напрямках:

Дитяча і доросла онкологія;

Дитяча і доросла гематологія;

Педіатрія;

Трансфузіологія;

Ультразвукова діагностика;

Хірургія;

Рентгенологія.

Перевагами центру «Маймонідес» є:

Точна діагностика;

Співпраця з найкращими фахівцями Ізраїлю та Європи;

Застосування міжнародних сертифікованих препаратів;

Онлайн-консультації спеціалістів;

Можливість отримати безкоштовну програму лікування;

Безкоштовне/квотне лікування.

Окрім того, у медичному центрі «Маймонідес» є денний стаціонар та відділення хірургії одного дня, де виконуються малоінвазивні операції, після яких пацієнт може повернутися додому упродовж 24 годин.

Хірургія одного дня зменшує період відновлення і дозволяє швидко повернутися до звичних справ

Також у клініці працюють онкоортопеди, нейрохірурги, неврологи, гінекологічне відділення, є можливість зробити біопсію та гістологію, пройти молекулярні перевірки різного профілю, у чому клініці допомагають провідні лабораторії Ізраїлю, Європи та США. А для тих, хто лікує онкологію, є можливість за допомогою медичного центру «Маймонідес» замовити необхідні для терапії препарати з Ізраїлю.

У чому ідея клініки «Маймонідес»?

«Наші спеціалісти хочуть донести до кожного, хто стикнувся у своєму житті з онкологічним діагнозом, що кваліфіковану медичну допомогу, рівнозначну закордонній, можна отримати в Україні. Саме тому, завдяки підтримці лікарів з-за кордону, ми максимально зорієнтували свою увагу на цьому та запровадили найсучасніші технології діагностики. Наш підхід може зробити лікування онкології доступним та якісним: високоефективна терапія, оригінальні препарати, які можна швидко замовити з-за кордону, та, найголовніше, індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Ми хочемо подарувати кожному надію та дати можливість жити іншим життям, попри всі перешкоди», – говорить керівник проекту Артур Андоніс.

У важкі часи, які зараз переживає Україна, важливо продовжувати боротися за кожне життя, що можна зберегти, адже онкологія не спить. Тому, додають в медичному центрі «Маймонідес», краще діагностувати захворювання якнайшвидше і цим попередити його розвиток та врятувати найцінніше – життя.

Команда медичного центру "Маймонідес" в Івано-Франківську

Як зв’язатися із спеціалістами клініки «Маймонідес»?

В онкологічному центрі працює загальноукраїнська безкоштовна телефонна лінія: 0 800 331 595.

Також у центр можна звернутися через месенджери Telegram, WhatsApp, Viber за номером +(38) 067 184 84 48 або написати на електронну скриньку service@maimmc.com.

Більш детально дізнатися про фахівців онкологічного центру «Маймонідес» та про послуги, що надають в центрі, можна на його сайті.

Розташований соціально-онкологічний центр Maimonides Medical в Івано-Франківську за адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 66А.