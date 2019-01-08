В Україні розпочалась реєстрація на пробне ЗНО

Зареєструватись на пробне оцінювання можна до кінця січня

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 11:202110

До теми

В Україні розпочалась реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яка триватиме до кінця січня. Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна з 8 до 31 січня 2019 року на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

У день проведення пробного тестування кожен абітурієнт може пройти тест з одного навчального предмету: 16 березня з української мови та літератури, а 23 березня з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Учасники пробного тестування мають можливість ознайомитися з процедурою проведення ЗНО, виконати завдання, що відповідають вимогам програм ЗНО 2019 року тощо.

Участь у пробному ЗНО є платною. Вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

УЦОЯО назвав дати проведення пробного ЗНО ZAXID.NET
Думаєш, ЗНО – це просто? Спробуй.
Короткий тест із української мови і літератури ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук