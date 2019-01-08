Думаєш, ЗНО – це просто? Спробуй.

В Україні розпочалась реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яка триватиме до кінця січня. Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна з 8 до 31 січня 2019 року на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

У день проведення пробного тестування кожен абітурієнт може пройти тест з одного навчального предмету: 16 березня з української мови та літератури, а 23 березня з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Учасники пробного тестування мають можливість ознайомитися з процедурою проведення ЗНО, виконати завдання, що відповідають вимогам програм ЗНО 2019 року тощо.

Участь у пробному ЗНО є платною. Вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.