Цього епідсезону нам дошкулятимуть одночасно віруси грипу і коронавірусу

В Україні цього епідсезону очікують одночасну циркуляцію чотирьох штамів грипу і коронавірусу SARS-CoV-2, повідомили 27 вересня у Центрі громадського здоров’я України. І аби запобігти важкому перебігу захворювання, радять вакцинуватися.

Через постійні антигенні зміни вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації по складу вакцини. У наступному сезоні для профілактики грипу пропонують чотиривалентні вакцини проти вірусів грипу, які ймовірно циркулюватимуть на території України:

• вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

• вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);

• вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

• вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

«Найкращою профілактикою грипу та COVID-19 (належить до категорії ГРВІ) є вакцинація. Обидва щеплення належать до рекомендованих. Також памʼятайте, що лікувати вірусні захворювання антибіотиками – хибне до затверджених протоколів лікування», – сказано у повідомленні.

Минулого епідсезону в Україні, за даними ЦГЗ, зареєстрували 5,9 млн. випадків захворювань на грип та ГРВІ (включно з Covid-19). По медичну допомогу з приводу захворювання на респіраторну групу інфекцій звернулось 15,5 % населення країни.

«З 24 лютого 2022 року зафіксовано різке зниження інтенсивних та екстенсивних показників, що обумовлено як закономірностями епідемічного процесу, так і початком широкомасштабної війни, яка призвела до перебоїв в отриманні в повному об’ємі інформації про захворюваність населення на грип та ГРВІ й проведення об’єктивного аналізу. Зниження статистичних показників відмічалось на територіях більшості адміністративних регіонів країни», – повідомляє ЦГЗ.