В Україні випустили календар з політиками в образі персонажів «Гри престолів»

Михеїл Саакашвілі в подобі Тіріона Ланністера

В Україні створили жартівливий настінний календар з українськими політиками в образі героїв «Гри престолів», пише «Апостороф».

У календарі на прийдешній рік ролі персонажів серіалу «Гра престолів» приміряли на себе 11 українських політиків, а також президент РФ Володимир Путін. Серед політиків, які потрапили в календар – президент України Петро Порошенко, очільник МВС Арсен Аваков, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, голова РНБО Олександр Турчинов, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, міський голова Києва Віталій Кличко та інші.

До календаря потрапив навіть Микола Азаров, якого вже давно немає в Україні

На продаж календар виставила сторінка «Процишин офіційний» на Facebook. Він називається Game for Throne («Гра за Престол»).

«Процишин офіційний» — це сторінка українського блогера та карикатуриста Богдана Процишина. Торік він також створив календар із українськими поілтиками, президентом США та вантажками бойовиків на Донбасі.