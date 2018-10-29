В Україні виступить легендарний американський рок-гурт Kiss

Гурт Kiss був заснований в Нью-Йорку в січні 1973 року

Рок-група Kiss, яка заявила про завершення концертної діяльності, в рамках прощального туру KISS End Of The Road World Tour виступить у Києві. Інформація про концерт з'явилася на офіційному сайті групи.

Легенди рок музики виступлять на НСК «Олімпійський» 16 червня 2019 року. Продаж квитків стартує 31 жовтня о 10:00 за київським часом.

«Це будуть наші останні гастролі. Найбільш вибухове, наймасштабніше шоу, яке ми коли-небудь робили. Ті, хто нас любить, приходьте побачитися. Якщо ви ніколи нас не бачили, саме час», - зазначили музиканти.

Зазначимо, що про те, що Kiss вирішили завершити свою гастрольну кар'єру, стало відомо наприкінці вересня.

Гурт Kiss був заснований в Нью-Йорку в січні 1973 року. Він грає в жанрах глем-рок і відомий яскравим сценічним макіяжем її учасників і шоу з піротехнічними ефектами.

KISS вже оголошували про прощальний тур у 2000 році, однак це були останні концерти оригінального складу. Після виходу з групи Ейса Фрейлі і Пітера Крісса склад рок-колективу не змінювався з 2004 року.