В Україні виступить легендарний американський рок-гурт Kiss

Музиканти заїдуть до Києва в рамках прощального туру

КультураАндрій Стець, 29 жовтня3260

До теми

В Україні виступить легендарний американський рок-гурт Kiss
фото KISS
Гурт Kiss був заснований в Нью-Йорку в січні 1973 року

Рок-група Kiss, яка заявила про завершення концертної діяльності, в рамках прощального туру KISS End Of The Road World Tour виступить у Києві. Інформація про концерт з'явилася на офіційному сайті групи.

Легенди рок музики виступлять на НСК «Олімпійський» 16 червня 2019 року. Продаж квитків стартує 31 жовтня о 10:00 за київським часом.

«Це будуть наші останні гастролі. Найбільш вибухове, наймасштабніше шоу, яке ми коли-небудь робили. Ті, хто нас любить, приходьте побачитися. Якщо ви ніколи нас не бачили, саме час», - зазначили музиканти.

Зазначимо, що про те, що Kiss вирішили завершити свою гастрольну кар'єру, стало відомо наприкінці вересня.

Гурт Kiss був заснований в Нью-Йорку в січні 1973 року. Він грає в жанрах глем-рок і відомий яскравим сценічним макіяжем її учасників і шоу з піротехнічними ефектами.

KISS вже оголошували про прощальний тур у 2000 році, однак це були останні концерти оригінального складу. Після виходу з групи Ейса Фрейлі і Пітера Крісса склад рок-колективу не змінювався з 2004 року.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Рок-група «ВВ» присвятила новий кліп львів’янкам ZAXID.NET
Бути Іво Бобулом.
Що думає король української естради перед виходом на сцену ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук