Ділянка з покладами руд золота розташована у Дніпропетровській області

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) вперше виставила на електронні торги ділянку з покладами руд золота – Жовтоводську площу, розташовану в Дніпропетровській області. Її площа становить понад 1000 га, повідомила у вівторок, 22 грудня, прес-служба Держгеонадр.

Аукціон відбудеться 23 грудня у системі Прозорро.Продажі в режимі реального часу.

«Жовтоводська площа розташована в Дніпропетровській області. Її площа становить понад 1000 га. На ній визначені ресурси руди та промисловий вміст золота й ніобію (супутньої корисної копалини). Ділянка пропонується інвесторам для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки терміном на 5 років. Стартова вартість лоту 4,48 млн грн», – сказано у повідомленні.

Окрім золотоносного лоту, Держгеонадра виставила на аукціони 5 ділянок з покладами підземних вод, 4 - бурштину, 1 - марганцевих руд, 1 - коаліна і 1 — опоки.

Нагадаємо, що золото в Україні також видобувають на Закарпатті. Рудник з золотом розташований у селі Мужієво Берегівського районну. Це єдиний діючий золоторудник. Перед відновленням роботи він 15 років простоював.