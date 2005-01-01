В Україні вперше виступить рок-гурт Imagine Dragons

Знаменитий американський рок-гурт Imagine Dragons уперше приїде з концертом до України. Виступ гурту відбудеться 31 серпня 2018 року на НСК «Олімпійський».

Виступ пройде в рамках туру на підтримку третьої платівки гурту Evolve. Квитки з’являться в продажу 9 січня о 12:00.

На рахунку Imagine Dragons понад 20 міжнародних музичних нагород та близько 80 номінацій. Гурт номіновано на дві премії Grammy 2018 року. Imagine Dragons виступали на найбільших фестивалях світу, включаючи Glastonbury, Reading & Leeds, Lollapalooza.