За рік коронакризи в Україні зріс рівень тіньової економіки

За попередніми розрахунками Мінекономіки, у 2020 році рівень тіньової економіки в України становив 30% від офіційного ВВП, що на 3% більше за 2019 рік. Про це ідеться на сайті міністерства.

Це середній показник на основі розрахунків за різними методами. У Мінекономіки зростання рівня тіньової економіки пояснюють коронакризою.

«Ускладнення умов економічної діяльності, внаслідок запровадження протиепідемічних заходів в Україні та світі, спричинили природне бажання суб’єктів господарювання зменшити ризики втрати лімітованих ресурсів, що і призвело до зростання тінізації економіки», – ідеться в звіті міністерства.

Окрім того, системними чинниками, що стримують процеси детінізації, у Мінекономіки назвали низький рівень захисту прав власності та ліквідності фондового ринку, захисту прав інвесторів, недостатній рівень захисту інтелектуальної власності, недосконалість судової системи, високий рівень корупції та наявність непідконтрольних територій.

Усі суб'єкти господарської діяльності, окрім тих, що займаються фінансовою та страховою діяльністю, показали тенденцію до збільшення рівня тіньової економіки на тлі зростання обсягу збитків підприємств за підсумком 2020 року в умовах вимушеного обмеження їх виробничої активності.

Найбільше частка тіньового сектору зросла у секторі «Операції з нерухомим майном» (на 17%), «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» (на 14%), у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 9%). У секторі «Фінансова та страхова діяльність» зафіксовано тенденцію до зменшення рівня тіньової економіки за підсумком 2020 року – на 4%.

За даними Мінекономіки, найвищий рівень тіньової економіки в Україні був у 2010 і 2014 роках – тоді він становив 36% від офіційного ВВП. У 2015 – 35%. Потім він поступово знижувався – до 27% у 2019 році.