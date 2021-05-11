Україна вперше відзначатиме День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цей день відзначатимуть щорічно 14 травня. Цю пам'ятну дату запровадила Верхвона Рада в лютому 2021 року, повідомив Український інститут національної пам’яті.

Упродовж 11-13 травня Національний музей історії України у Другій світовій війні спільно з УІНП розповідатиме історії українців, які рятували євреїв. А вже 14 травня проведуть круглий стіл, де зокрема обговорюватимуть питання гідного вшанування подвигу українців-рятівників як на державному, так і на міжнародному рівні. Усі ці заходи транслюватимуться онлайн.

Станом на 1 січня 2020 року Ізраїль відзначив 2659 громадян України званням «Праведника народів світу» за порятунок євреїв від Голокосту. Україна займає четверте місце у світі за кількістю цих звань, більше тільки у Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика не вказує на фактичну кількість людей, які рятували євреїв, і цей список в жодному разі не показує реальну допомогу у Другій світовій. Таким чином тисячі рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими.

Хто такі «Праведники народів світу»

Це звання присуджує держава Ізраїль для відзначення неєвреїв, які ризикували життям під час Голокосту, щоб врятувати життя євреям від знищення нацистами. Отримати це звання можна лише за рекомендацією єврейської спільноти, а спеціальна комісія вивчатиме усі документи та покази свідків.

Для отримання звання людина мала надавати значну або/та неодноразову допомогу євреям, без очікування будь-якої фінансової компенсації (хоча покриття витрат на їжу та проживання вважається допустимим). Окрім того, не враховується допомога тих, хто допомагав своїм родичам.

Верховна Рада ухвалила постанову, яка встановлює 14 травня Днем пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни у лютому цього року.

Окрім визначення пам'ятної дати, постанова рекомендує Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити створення списку людей, «які ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту». Створити цей список має Український інститут національної пам’яті із залученням інститутів Національної академії наук України.

Окрім цього, Міносвіти рекомендували проводити заходи, присвячені цій темі, у школах, ВНЗ та інших навчальних закладах, пише «Громадське».