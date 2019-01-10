В Україні заснували першу підліткову літературну премію

Підліткова письменницька студія «Майстерня історій» вирішила заснувати першу щорічну підліткову літературну премію «Навиворіт». Нагороджуватимуть авторів найкращих україномовних книжок, а також видавців, найкращої перекладної художньої прози для підлітків, виданих в Україні протягом останнього календарного року.

Вручення премії за 2018 рік заплановане на кінець березня 2019 року. Лауреати премії отримають відзнаку у вигляді статуетки, без грошової винагороди.

Премію присуджуватимуть у 4-х номінаціях:

Найкраща підліткова книга року: обирається серед підліткових книжок художньої прози, написаних українськими авторами та авторками.

Найкраща перекладна підліткова книга року: обирається серед підліткових книжок художньої прози, перекладених українською.

Найкращий дизайн підліткової книги: обирається серед усіх підліткових книжок художньої прози, виданих в Україні впродовж року.

Спеціальна відзнака за різноманітність: видається за найбільш репрезентативну підліткову книжку художньої прози, що без дискримінації відображає різноманітність проявів людської ідентичності.

До довгого списку увійдуть усі вперше видані в Україні протягом календарного року україномовні книжки художньої прози, які видавництва визначили як підліткові. Список буде оголошений наприкінці січня 2019 року.

Натомість до короткого списку номінантів увійдуть 12 книжок: по три у кожній із чотирьох номінацій. Цей список буде оголошений на початку березня 2019 року.

Журі премії складається з підлітків, резидентів та резиденток «Майстерні історій». Цього року членів журі буде шестеро. Ними зможуть стати ті, хто вже не перший рік займається у «Майстерні історії». Як розповіла ZAXID.NET одна із кураторок проекту Юлія Конопляна, журі сформується із членів книжкового клубу, учасники якого читають та аналізують книжки, тож не є новачками у цьому. Вони мають бути членами клубу як мінімум рік. Згодом склад журі буде змінюватись.

Члени журі формуватимуть і короткий список, і визначатимуть переможців.

«Майстерня історій» – це літературний гурток для підлітків віком від 14 до 18 років, який існує у бібліотеці Київського палацу дітей та юнацтва.

«Як і нашу дорослу літературну майстерню Bartleby & Company, підліткову ми задумували як простір для навчання та спілкування тих, хто жити не може без вигадування історій, хто пише сам і цікавиться тим, що пишуть інші, хто читає вночі, зранку і вдень, хто думає, що він – реінкарнація Селінджера чи Бредбері, хто переконаний, що життя для того, щоб написати свою історію», - йдеться на сайті майстерні.