Більченко у соцмережі заявила, що її звільнили

Вчена рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ліквідувала кафедру культурології та філософської антропології де викладала фігурантка мовного скандалу Євгенія Більченко.

Про це повідомила сама Більченко у Facebook посилаючись на рішення Вченої ради НПУ від 30 червня.

Згідно з рішенням, посада, яку обіймала викладачка, підлягає скороченню. При цьому їй запропонували якусь з інших вакантних посад.

Сама ж жінка у соцмережі заявила, що її звільнили.

Більченко стверджує, що відтоді, як її усунули від викладання, у виші «не змогли нічого довести: ні профнепридатність, ні аморальний проступок». І ще раз підкреслила, що «ні про що не шкодує», зокрема про співпрацю з «російськими колегами».

Як інформував ZAXID.NET, 18 січня Більченко у Facebook називала закон про українську мову «фашистським», а Україну «американською колонією», де «процвітає нацизм».

1 лютого Більченко відсторонили від проведення лекцій.

17 лютого робоча комісія навчального закладу виявив у лекціях Більченко численні порушення та закликала відсторонити її від роботи.

Сама ж викладачка заявила про переслідування та погрози. Вона також стала зіркою медіа-ресурсів ОРДЛО, де неодноразово каялася за свою участь у Революції гідності та заперечувала наявність російських військових на Донбасі.