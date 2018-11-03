В Узбекистані заявили про можливе введення санкцій проти України

Парламент Узбекистану заявив про можливе введення санкцій проти України. Про це 3 листопада повідомляє «Громадське».

Депутати парламенту Узбекистану стверджують, що українська влада «порушує принципи справедливої ​​конкурентної боротьби», а саме намагається ввести обмежувальні заходи відносно узбецького експорту, несправедливо звинувачуючи в субсидіюванні окремих секторів економіки. Місцеві депутати також поскаржилися на «репресивні норми проти товарів іноземного походження на території України. Зважаючи на це, на засіданні було запропоновано вжити відповідних заходів щодо українського експорту.

Нагадаємо, що 3 жовтня, міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України розпочала антисубсидіарне розслідування щодо імпорту легкових автомобілів з Узбекистану. Упродовж 2015-2017 років відбулося зростання обсягів імпорту легкових автомобілів з Узбекистану на 760,7%, тобто майже вдев'ятеро. В «Укравтопромі» таке зростання пов’язують з тим, що узбецькі автовиробники могли отримувати субсидії від державних органів Узбекистану і користуватися окремими пільгами.