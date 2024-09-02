Лариса Романишин викладає у Сколівському закладі загальної середньої освіти І-III ступенів №2

У неділю, 1 вересня, громадська спілка «Освіторія» оголосила десятьох фіналістів, які у 2024 році претендують на національну премію Global Teacher Prize. Серед них вчителька хімії, фізики та біології Сколівського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів №2 Лариса Романишин. Організатори премії розповідають, що вчителька розпочинала кар'єру як інженер-хімік, але перейшла в освіту.

«Із початком повномасштабної війни Лариса долучилася до волонтерського проєкту School to Go, який дає можливість українським дітям у всьому світі навчатися за українською програмою та з українськими вчителями. В учнях виховує любов до природи та активно залучає їх до міжнародних ініціатив, таких як програма шкільних космічних експериментів SSEP, де вони досягли значних успіхів», – розповіли в «Освіторії».

Організатори премії розповідають, що цьогоріч конкурс провели восьмий раз, щоб акцентувати на важливості вчительської професії. Всього заявки подали 1210 освітян, а ще 2059 педагогів номінували батьки учнів, учні та колеги.

Загалом фіналістами премії Global Teacher Prize у 2024 році стали такі педагоги:

вчитель історії та географії Владислав Акименко («Лозівський ліцей №1» Лозівської міської ради Харківської області); вчителька української мови та літератури Катерина Корзун (Олексіївський ліцей Покровської сільської ради Дніпропетровської області); вчитель фізичної культури Олексій Качан (Комунальний заклад «Жмеринський ліцей №3» у Вінницькій області); вчителька англійської мови Тетяна Ткач (Кагарлицької міської ради «Кагарлицький ліцей №3» Київської області); вчителька хімії, фізики та біології Лариса Романишин (Сколівський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів №2 Львівської області); вчителька початкових класів Леся Павлюк (Ліцей №7 Івано-Франківської міської ради); вчитель історії Владислав Кронгауз (Комунальний заклад «Харківський ліцей №3 Харківської міської ради»); вчитель фізики Ярослав Федько (Класична гімназія ім. Кирила і Мефодія Дніпровської міської ради); вчителька алгебри та геометрії Ольга Ензельт (Покровська загальноосвітня школа І-III ступенів №9 Донецької області); вчитель інформатики Олександр Думишинець (Ліцей міжнародних відносин №51 міста Києва).

Додамо, що з десятьох фіналістів «Освіторія» 5 жовтня обере переможця, який отримає 1 млн грн на реалізацію освітнього проєкту. Крім цього, організатори оберуть найкращого педагога дошкілля та переможців в номінації «Вибір серцем» від ведучої Наталії Мосейчук.

Нагадаємо, що у 2023 році премію Global Teacher Prize отримав 23-річний львівський вчитель Петро Сітек. Він викладає дебати та менторство у приватній львівській Школі вільних та небайдужих від холдингу «!Фест».