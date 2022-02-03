У четвер, 3 лютого, розпочався щорічний фестиваль «Вечори французького кіно». Подія нрешті повернулась до офлайн-формату та проходитиме в кінотеатрах великих українських міст упродовж лютого.

Фестиваль, який щорічно презентує українським глядачм нове французьке кіно, у 2022 році відбуватиметься всімнадцяте. Важливо, що цього року покази проходитимуть виключно в кінотеатрах.

Фестиваль організовано Французьким інститутом в Україні та реалізовано компанією «Артхаус Трафік».

Відкриє фестиваль драматична стрічка «Висока мода» режисерки Сільві Оайон з Наталі Бай і Ліною Кудрі в головних ролях. Події фільму розгортаються довкола молодої кравчині, яка відкриває для себе світ високої моди завдяки несподіваному знайомству з працівницею швейної майстерні будинку Dior. Кінопоказ відбуватиметься в межах програми UkrainianFashion Week, яка стартує 3 лютого.

«Висока мода»

Також глядачі зможуть побачити мелодраматичний трилер «Коханці» режисерки Ніколь Ґарсії, що брав участь в основному конкурсі Венеційського кінофестивалю. Стрічка розповідає про випадкову зустріч двох закоханих, які не бачилися три роки після зникнення хлопця, що мимоволі скоїв злочин. У фільмі знялися французькі зірки Стейсі Мартін («Німфоманка»), П’єр Ніне («Сен-Лоран»), Бенуа Мажимель («Піаністка»). Фільм обіцяють випустити у прокат у квітні.

«Коханці»

Також у добірці – драма «Маленька мама» французької режисерки, сценаристки та фем-активістки Селін Сьямми («Портрет дівчини у вогні»). Світова прем’єра фільму відбулася в на основному конкурсі Берлінале, а на кінофестивалі у Сан-Себастьяні робота здобула приз глядацьких симпатій.

«Маленька мама»

Трагікомедія «Тріумф» (на головному фото) Еммануеля Курколя розповідає про новоспеченого режисера, який живе мрією про тріумфальну виставу «В очікуванні Годо». Він мріє про успіх попри те, що його акторами є учасники тюремного театрального гуртка. Головну роль зіграв Кад Мераб («Маленький Ніколя», «Лашкаво прошимо»). Прем'єра фільму відбулась на Каннському кінофестивалі поза конкурсом.

«Тріумф»

«Лети зі мною» – драматична комедія Крістофа Барратьє про мажора й завсідника вечірок Томаса та 12-річного Маркуса з вродженим розладом. Коли доля зіштовхує цих двох, їхні життя змінюються карколомно й назавжди.

«Лети зі мною»

17-й фестиваль «Вечори французького кіно» стартує 3 лютого у Києві, Харкові та Львові, а упродовж лютого подія також відбудеться в Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та Рівному. Усі фільми покажуть французькою із українськими субтитрами.