Ухвалений Верховною Радою законопроект №5600 передбачає збільшення рентної плати за використання радіочастот, що підвищить податкове навантаження на телекомунікаційну індустрію на 100 млн грн на рік, заявив директор з регуляторного забезпечення компанії «Київстар» Олександр Когут.

«Законопроект №5600 передбачає додаткові 100 млн грн податків для індустрії, які могли б бути вкладені в [будівництво] ста вишок мобільного зв'язку», – сказав Когут під час спілкування з журналістами, повідомив «Укрінформ».

Він наголосив, що на компанію «Київстар» припаде десь половина цих додаткових податків. За словами Когута, сам принцип підвищення ренти за радіочастоти порушує умови меморандуму, який «Київстар» разом з іншими гравцями ринку з урядом у 2019 році.

За його словами, жодна бізнес-асоціація не підтримувала цей законопроект, як і Міністерство цифрової трансформації.

Як повідомляв ZAXID.NET, Верховна Рада 30 листопада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроект №5600, який вносить зміни до Податкового кодексу для, як заявляють в уряді, «забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Цей документ, окрім збільшення рентної плати за радіочастоти, підвищує низку податків для видобувачів залізної руди, продавців нерухомості, сільгоспвиробників, продавців городини. Також у рамках цих змін зросте екологічний податок для забруднювачів довкілля і акцизи на алкоголь.

Уряд України 29 жовтня 2019 року в рамках інвестиційного форуму у Маріуполі підписав меморандум з «Київстаром», Vodafone, lifecell та «Інтертелекомом» про реорганізацію радіочастот у діапазоні 900 МГц. Мета меморандуму – забезпечити 90% населення України мобільним зв'язком і високошвидкісним інтернетом 4G. Меморандум також передбачав зобов'язання уряду підтримувати операторів та сприяти розвитку 4G-технології в Україні.