Валентин Осовський пояснив, як спілкуватися з людиною з інвалідністю

Не всі школи в умовах війни проводять урочисте свято 1 вересня, але перший урок має бути особливим. До львівських школярів на зустріч прийшли ветерани, волонтери та активісти, які поділитися своїм досвідом і мотивацією. На першому уроці з школярами Львівської громади говорили про життєстійкість, повідомляє пресслужба ЛМР.

У школу №23 на урок до дев’ятикласників та десятикласників прийшов ветеран Валентин Осовський, який воював у складі 103-ї бригади ТрО. Під час уроків «Не легко, але рухайся» він розповів школярам, як і де отримав поранення, поділився своїм досвідом життя з протезом та правилами, які допомагають йому бути стійким до різних стресових умов.

Десятикласник Захар Тригуба зазначив, що вперше мав такий відвертий діалог з людиною, яка втратила ногу. А життєстійкість школяр вважає дуже важливим навиком в час війни, що впливає на психічне здоров’я і повноцінність життя.

«Розмова з учнями мене дуже мотивує, їхні думки дають мені розуміння того, що я недаремно втратив ногу на війні. Я вражений, як діти усвідомлено сприймають світ, що ми маємо таке потужне покоління патріотів», – поділився враженнями після уроку Валентин Осовський.

У Львівській класичній гімназії урок провела волонтерка Меланія Подоляк, яка закінчила цю школу. Під час розмови з підлітками вона захоплювалась, наскільки діти глибоко усвідомлюють теперішні реалії життя українського суспільства.

«Діти – фантастичні! Вони дуже добре справляються зі своїми переживаннями, готові до креативних рішень, живучи в такі непрості часи. В мене враження, що вони мене сьогодні більше чомусь навчили, ніж я їх, почути їхні думки було дуже корисно. Після сьогоднішнього уроку я розумію, що в Україні буде кому наводити лад після перемоги», – наголосила волонтерка.

Також благодійний фонд «Незламні» разом з пацієнтами Національного реабілітаційного центру Unbroken підготували ролик для дітей, який порушує тему спілкування і взаємодії із ветеранами, які повертаються до мирного життя.

Уроки життєстійкості є спільним проєктом управління освіти Львова, команди «Молодіжної столиці Європи 2025» та UNFPA Україна. Життєстійкість – це вміння протистояти стресу, відновлювати себе, свій психічний, фізичний та емоційний стан після травмуючих подій, що допомагає гідно проходити будь-які випробування. Такі уроки навчать допомагати собі та іншим в умовах кризи, орієнтуватися на можливості, які створюють труднощі, і легше переживати будь-які складні ситуації.