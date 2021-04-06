Після фахової дизайнерської консультації зробити зважений вибір зможе кожен

Ринок бруківки розширюється щороку – виробники доповнюють асортимент новими відтінками, текстурами та формами. Більш якісні та екологічні матеріали витісняють менш надійні альтернативи. Так само змінюються і вподобання самих клієнтів. Тому досить часто люди розгублюються при виборі бруківки і сумніваються, на якому саме її виді зупинитися.

Аби допомогти клієнтам вирішити цю проблему, один із найбільших виробників бруківки в Україні ТМ «Мій Двір» пропонує послугу дизайн-проекту. Він допомагає побачити, як виглядатиме ділянка з різними видами покриття, та обрати найкращий варіант.

Спершу з клієнтом погоджують план території, на основі якого дизайнери розробляють дві концепції із 3D-візуалізаціями. Клієнт обирає варіант, який йому подобається найбільше, і після кількох правок фахівці компанії готують пакет необхідних документів, прорахунок кількості необхідного покриття, а також робоче креслення, з яким клієнт уже може звертатися до укладальника. За потреби ТМ «Мій Двір» також може проконсультувати щодо технології укладання бруківки різних видів та іншого покриття.

Спеціалісти компанії можуть самостійно зробити заміри ділянки, якщо клієнт проживає в межах Львова чи в околицях, оцінити навантаження та спільно обрати колір покриття. Також дизайнери ТМ «Мій Двір» можуть і працювати дистанційно, що дуже зручно в часи пандемії, – за замірами та кресленнями, які надішле покупець. Після фахової дизайнерської консультації зробити зважений вибір зможе навіть той, хто спершу взагалі не знав, чого хоче. У компанії кажуть, що дизайн-проект користується значною популярністю – особливо серед постійних клієнтів, які встигли переконатися в надійності та фаховості співробітників ТМ «Мій Двір».

Дизайн-проект – це індивідуальний підхід до кожного клієнта та кожної ділянки (фото ілюстративне)

Замовити дизайн-проект можна як для приватної, так і для комерційної території. Вартість послуги розраховується індивідуально для кожної ділянки. Існують три базові тарифи: онлайн – найдешевший, без виїзду фахівців компанії на заміри та 3D-візуалізацій; стандарт – із виїздом на заміри, але без 3D-візуалізацій; максимум – з повним пакетом послуг.

Безкоштовно дизайн-проект клієнт може отримати за умови купівлі бруківки згідно з ним у компанії та при розмірі замощуваної поверхні понад 150 м2. Доставка бруківки оплачується окремо. Дізнатися більше про послугу та замовити її можна за номером телефону 0 800 302 103 або безпосередньо на сайті ТМ «Мій Двір».

Торгова марка «Мій Двір» – виробник бруківки, бетонних бордюрів, блоків та декоративних елементів, що працює на українському ринку понад 20 років. Покриття її виробництва використовують як на приватних територіях, так і на комерційних ділянках і в громадських просторах. Компанія пропонує десятки видів продукції різних форм, кольорів та текстур з гарантією 25 років.