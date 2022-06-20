21 червня у Львові відбудеться Свято музики, коли музиканти гратимуть на вулицях, у кафе і навіть на балконах будинків по усьому місту. Це вже буде ювілейний десятий фестиваль, який організатори вирішили не скасовувати через війну. Щороку такий фестиваль проводять у День літнього сонцестояння у багатьох містах світу.

У понад 30 локаціях по усьому Львову виступатимуть музиканти різноманітних жанрів: електро, техно, рок, джаз, фольк, поп, будуть навіть барокові балади і акапельний спів. Сотні артистів виконуватимуть свою музику під відкритим небом.

Організатори фестивалю хочуть популяризувати українську музику і культуру, а також дати натхнення та розраду тим, хто її потребує.

«Музика звучить в час холери і в час війни, під час смерті і під час народження. Війна – свідчення людської марноти, музика – величі! Музика є не лише святом, але й протестом, і звуки цього протесту є тими ж кулями, тільки дальшого радіусу дії. Якщо не грати музики – веселої чи тужливої, бурхливої чи зваженої, тоді все, до чого звикатимуть діти, – стріляти і чути постріли», – так пояснили своє рішення не скасовувати свято у час війни організатори.

Детальніше про програму фестивалю, його учасників і усі локації можна дізнатися на офіційному сайті Свята музики у Львові.

Всі концерти будуть безкоштовні. Але слухачі можуть робити добровільні внески, половину з яких передадуть на підтримку ЗСУ.