Банк розширив можливості дистанційного відкриття рахунку

Відтепер ця функція доступна не тільки для ФОП, а й для юридичних осіб. До слова, Укргазбанк – перший з банків в Україні, який зробив дистанційну ідентифікацію для юридичних осіб. А також один з 4-х банків, які надають можливість проходження дистанційної ідентифікації для ФОП та юридичних осіб.

Так, нещодавно Укргазбанк відкрив рахунок клієнту, який на фронті боронить країну від ворога. Це вдалося, не дивлячись на складні умови, в яких перебуває клієнт. Маючи ноутбук, мобільний телефон, Starlink, а також паспорт, ІПН та ліхтарик, клієнт пройшов відеоінтерв’ю. Тож відкрити дистанційно валютний рахунок для юридичної особи в Укргазбанку цілком реально навіть на фронті.

Варто зауважити, що завдяки сервісу Дія.Шеринг можна поділитися з банком своїми документами без сканування прямо з телефону. Завірити пакет документів для відправки в банк можна будь-яким кваліфікованим електронним підписом, а ФОПи мають змогу скористатись Дія.Підпис.

Які додаткові переваги отримує клієнт при дистанційному відкритті рахунку:

вигідний тариф на банківське обслуговування, спеціальний пакет для ФОП «Підприємець»;

безкоштовний онлайн-банкінг ЕКО-БУМ 24/7 для контролю ваших рахунків;

віртуальну картку;

можливість генерувати КЕП для укладення договорів.

Детальніше про нові можливості та весь процес дистанційного відкриття рахунку за посиланням.