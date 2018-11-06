Відомий бразильський футболіст опинився на межі банкрутства

На банківському рахунку футболіста залишилося лише 5 євро 75 центів.

СпортЮрій Братюк, сьогодні, 21:405550

До теми

Відомий бразильський футболіст опинився на межі банкрутства
фото thesefootballtimes
Довгий час володар «Золотого м’яча - 2005» входив до переліку найбільш високооплачуваних футболістів світу.

Колишній футболіст збірної Бразилії та каталонської «Барселони» Роналдіньо опинився на межі банкрутства. Про це 6 листопада повідомляє бразильський портал UOL.

Журналісти розповідають, що екс-гравець «Барселони» та «Мілану» позбавлений паспорта через неспроможність сплатити штраф за власне правопорушення. За інформацією ЗМІ, у 2015 році гравця оштрафували на 187 тис. євро за порушення норм забудови, що, у свою чергу, завдало екологічної шкоди Бразилії. Футболіст побудував склад та рибальську платформу в забороненому місці. Рональдіньо не мав необхідних коштів і близько трьох років не сплачував штраф, внаслідок чого сума зросла до 2 млн євро. Нещодавно бразилець через несплату штрафу був позбавлений паспорта. Журналісти стверджують, що на банківському рахунку бразильця залишилося лише 5 євро 75 центів.

Нагадаємо, що 38-річний Роналдіньо захищав кольори восьми клубів, в тому числі «Барселони» і «Мілану». Довгий час володар «Золотого м’яча - 2005» входив до переліку найбільш високооплачуваних футболістів світу: з 2004 по 2011 рік він заробляв близько 6 млн євро щороку.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Гравцю каталонської «Барселони» загрожує 12 років ув’язнення ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук