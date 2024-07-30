Для того, аби гарантовано вийти у плейоф, Україні потрібно перемагати Аргентину

У вівторок, 30 липня, збірна України U-23 рамках футбольного турніру Олімпіади-2024 у вирішальній дуелі за вихід у плейоф зіграє з найсильнішим суперником своєї групи – Аргентиною. Поєдинок відбудеться у Ліоні і розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому турі підопічні Руслана Ротаня несподівано поступились Іраку (1:2), тоді як аргентинці зі скандалом програли марокканцям (1:2). У другому турі Україна вдесятьох у доданий час зуміла вирвати перемогу у Марокко (2:1), а Аргентина здолала Ірак (3:1). У результаті всі чотири команди після двох турів набрали однакову кількість очок – по 3. Україна за додатковими показниками йде третьою, пропустивши вперед Аргентину та Марокко.

До слова, у Марокко та України абсолютно ідентичні показники за першими шістьма критеріями (кількість очок; різниця м'ячів; кількість забитих голів у всіх матчах; очки у матчах між відповідними командами; різниця м'ячів між відповідними командами; кількість голів, забитих між відповідними командами). Однак Марокко наразі вище України за коефіцієнтом «чесної гри»: у африканців він становить -8, а у нас – -12.

Для того, аби гарантовано вийти у плейоф, Україні потрібно перемагати Аргентину. У разі поразки – гарантоване закінчення боротьби за медалі. Якщо буде нічия, тоді нас влаштує лише нічия у матчі Марокко – Ірак з меншою кількістю голів, аніж буде у нашому матчі. Якщо Марокко заб'є Іраку більше, ніж Україна Аргентині, то при умові двох нічиїх ми не вийдемо в плейоф. Якщо нічиї будуть ідентичні, ми вийдемо у плейоф, якщо Марокко у своєму матчі отримає на п'ять штрафних санкцій більше, аніж Україна.

Цікаво, що на сайті ФІФА Україна у турнірній таблиці – друга, а на сайті Олімпійських Ігор-2024 – третя. Попри те, що Олімпіада не входить у календар ФІФА, на сайті світової організації футболу оперують Регламентом саме Олімпійських Ігор-2024, де є Стаття 14.5. Згідно з нею, при рівності очок у більш ніж двох команд у групі визначення позицій відбувається у два кроки. Відповідно до першого кроку до уваги береться різниця м'ячів; далі – кількість забитих голів. За цим «Кроком 1» Аргентина – перша у таблиці (різниця забитих-пропущених (+1)), а Ірак – четвертий (різниця забитих-пропущених (-1)). Тоді «Крок 2» застосовується лише для двох команд з ідентичними показниками кількості різниці м'ячів і кількості забитих. І тоді тут Україна на другому місці, бо забила Марокко два голи, а пропустила від африканців – лише один. У випадку такого трактування Регламенту Україна вийде у плейоф Олімпійських Ігор за умови двох нічиїх у третьому турі, якщо у матчі Марокко – Ірак буде забито стільки ж або менше голів, ніж у матчі за участю України.

Де дивитися матч збірної України з футболу на Олімпіаді-2024

Матч транслюватиметься на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт», на місцевих телеканалах «Суспільного Мовлення» (Суспільне Одеса, Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо) а також на Радіо «Промінь». Також поєдинок можна переглянути на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт».

Нагадаємо, футбольний турнір на Олімпіаді триватиме до 9 серпня і відбудеться одразу у семи містах Франції: Париж, Бордо, Ліон, Марсель, Нант, Ніцца та Сент-Етьєн. До стадії плейоф вийдуть по дві найкращі команди з групи. У чвертьфіналі команди групи B (де грає Україна) потраплять на команди з групи А.