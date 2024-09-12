Обрі Плаза у «Мегаполісі»

Компанія Adastra Cinema презентує фінальний трейлер довгоочікуваного та контраверсійного фільму від лауреата п’яти премій «Оскар» Френсіса Форда Копполи «Мегаполіс». Стрічка вийде в український прокат з 26 вересня, у тому числі і в форматі IMAX. Вперше фільм було продемонстровано в конкурсній програмі Каннського кінофестивалю, а минулих вихідних – на фестивалі у Торонто.

Цезар Катіліна (Адам Драйвер) – геніальний архітектор та митець, який вміє зупиняти час та бачити крізь виміри. Він мріє створити Мегалополіс на руїнах занедбаної Імперії, колишнього Нью-Йорка, що потерпає від беззаконня, свавілля та корупції. Катіліна – частина Імперії, проте його гнітить питання: чи гідне це суспільство порятунку?

Культовий режисер зібрав у своєму новому фільмі по-справжньому зірковий каст. Головну роль Цезаря Катіліни виконує Адам Драйвер, відомий своїми втіленнями реальних осіб, таких як Енцо Феррарі («Феррарі») та Мауріціо Ґуччі («Дім Ґуччі»), а також за франшизою «Зоряні війни». Ключові ролі у фільмі вконали Шая ЛаБаф («Трансформери», «Лють»), Наталі Еммануель («Форсаж», «Гра престолів»), зірка «Білого лотоса» й фільму «Операція “Фортуна» Обрі Плаза. А також Джанкарло Еспозіто, відомий за своїми ролями у «Пуститися берега» й «Краще подзвоніть Солу» та Лоуренс Фішберн («Матриця», «Джон Вік»), який, до слова, починав свою кар’єру саме у Копполи у культовому «Апокаліпсіс сьогодні». Також у 120-мільйонній антиуптопічній фантастиці зіграли Джейсон Шварцман («Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій», «Астероїд-Сіті»), лауреати премій «Оскар» Джон Войт та Дастін Гоффман, якого навіть немає у титрах, сестра та часта учасниця проєктів Копполи Талія Шайр («Роккі», «Хрещений батько») й інші.

Френсіс Форд Коппола вважає «Мегалополіс» не тільки високобюджетним фільмом, а й мистецьким та, навіть, політичним висловлюванням. Але в першу чергу це дуже особистий фільм режисера, який вирішив продати частину сімейного виноробного бізнесу задля створення проєкту, та присвятив фільм пам’яті дружини Елеонори Коппола, яка померла у квітні 2024-го перед прем’єрою «Мегалополісу» у Каннах.

Та не тільки сама картина Копполи та незалежність продакшену від великих студій викликала контроверсії навколо «Мегалополісу», а й багато інших питань. Від скандалу з фейковими цитатами критиків у другому трейлері, кастинг акторів зі шлейфом неоднозначної репутації до публікацій про неналежну поведінку самого режисера на зйомках. До слова, сьогодні також стало відомо, що творець «Хрещеного батька» подав позов проти видання Variety, яке опублікувало, за словами творця, недостовірну інформацію про ситуацію на знімальному майданчику.

Масштабний, дискусійний, візуально довершений та вражаючий «Мегалополіс» Френсіса Форда Копполи – з 26 вересня в кінотеатрах України, у тому числі і в форматі IMAX.