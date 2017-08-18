Вийшов перший трейлер фільму «Шляхетні волоцюги»

Зйомки фільму на львівській площі Ринок

Автори української комедії «Шляхетні волоцюги» виклали перший трейлер фільму.

«Шляхетні волоцюги» – це музично-комедійний бойовик, який розповідає про львівських батярів Бодю та Мірека, котрі живуть під гаслом: «Любити Львів, жінок та жарти». Аби життя було яскравим, шляхетні волоцюги вдаються до різних авантюр. Неочікувано для себе, вони стають опікунами молодої красуні, тож їхні пригоди набирають нових обертів. Події фільму відбуваються у Львові у 1938-39 роках.

Ще на етапі зйомок, коли про фільм ще було мало що відомо, він опинився в епіцентрі скандалу.

Режисерка львівського театру-кабаре «Тильку ві Львові!» Мирослава Сидор звернулась з відкритим листом до екс-міністра культури і народної депутатки Оксани Білозір з проханням втрутитись у процес створення за державні гроші фільму «Шляхетні волоцюги» і «якщо його не можливо зупинити взагалі, то принаймні... привнести у зйомку фільму історичну правдивість та культурну достовірність». Позицію Мирослави Сидор підтримали близько десятка відомих львів’ян – зокрема, письменник Юрій Винничук, співак Віктор Морозов та інші – звинувативши авторів фільму у «паплюженні історії Львова».

У відповідь сценаристи «Шляхетних волоцюг» Дмитро Наумов та Тарас Боровок пояснили, що створюють музичну комедію, а не історичне чи біографічне кіно, тому мають право на «розважальний, гротескний, стьобний» фільм. Окрім того автори картини висловили занепокоєння у тому, що такі скарги, а також реакція народної депутатки є спробою впровадити цензуру.

Виробництвом займається компанія «Ганзафільм», продюсер стрічки - Геннадій Богук. У ролях - Ірина Гришак, Павло Кружнов, Юрій Хвостенко, Іван Шаран, Олег Примогенов, Ксенія Ніколаєва.

Держкіно України виділило для фільму ₴18 млн 582 тис., що складає 50% загальної вартості виробництва.

Фільм має вийти в прокат приблизно восени 2018 року. Автори картини сподіваються на те, що весела музична ретро-комедія буде касовою.