Майбутній фільм розповідає про російсько-українську війну

Автори фільму «Медовий місяць» представили перший короткий тизер історії про стосунки в окупації від української режисерки Жанни Озірної.

У центрі сюжету – щойно одружені Тарас (Роман Луцький) та Оля (Ірина Нірша), які проводять медовий місяць у новій власній квартирі. Вони захоплені один одним значно більше, ніж тривожними новинами. На світанку 24-го лютого молодята прокидаються від вибухів за вікном.



Одну з головних ролей у тизері виконав актор Роман Луцький, відомий за фільмами «Відблиск», «Безславні кріпаки», «Віддана», тощо. Його дружину грає Ірина Нірша – українська молода акторка, яка зіграла у короткометражному фільмі «Маляр», а також була тренеркою з акторської майстерності у стрічці «Бачення метелика».

Режисерка проекту Жанна Озірна – учасниця Berlinale Talents 2020, авторка короткометражних фільмів «Зустріч», «Благодать» та «Дорослий». Співавтором сценарію став Філіп Сотниченко, режисер стрічки «Ля Палісіада», яку українські кінокритики назвали найкращим фільмом року.

«Як кожен українець та українка, я читала і чула багато історій про життя в окупації. Мені було важливо зрозуміти, як мої сусід(-к)и та найближчі друзі пережили цей страшний досвід. Тож, історія, яку я збираюся розповісти, заснована на кількох реальних історіях, які я почула і записала», – розповідає Жанна Озірна.

Продюсером майбутнього повнометражного фільму виступає Дмитро Суханов («Мої думки тихі»). Наразі проект перебуває на етапі розробки та пошуку фінансування.