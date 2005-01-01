Вийшов трейлер драми про опір тральщика «Черкаси» у Криму

Драма «Черкаси» знята на основі реальних подій

Оприлюднений перший трейлер воєнної драми «Черкаси», знятої на основі реальних подій. Виробництво фільму займається львівська компанія «MKK фільм сервіс».

Чотири роки тому тральщик «Черкаси» був єдиним з тринадцяти кораблів, якому вдалося втримати український стяг на своєму флагштоку на озері Донузлав під час анексії Криму. Вподовж трьох тижнів екіпаж судна чинив опір... Саме про ці події і знято ігровий фільм.

Консультантом фільму став реальний командир тральщика «Черкаси» Юрій Федаш, а до акторського складу увійшли моряки, які тримали оборону на кораблі навесні 2014 року.

Зйомки фільму відбулися за підтримки Держкіно та ВМС ЗС України у Очакові, Одесі та невеличкому селі Чернігівської області.

Режисер фільму - Тимур Ященко. Автори сценарію - Тимур Ященко, Роберт Квільман. Оператор - Юрій Дунай. Серед тих, хто створив саундтрек – Катя Чілі та Антон Байбаков. У головних ролях - Євген Ламах, Олег Щербина, Дмитро Сова. Одну з ролей зіграє свідок реальних подій ― матрос тральщика «Черкаси» Михайло Воскобойник.

Бюджет фільму – ₴40 млн, ₴17 млн - державне фінансування.

За сюжетом двоє хлопців з українського села, Мишко та Лев, з різних причин опиняються на воєнному кораблі ВМС України «Черкаси», дислокованому в порту кримського озера, під час подій на Майдані 2014 року.

У той час, коли екіпаж тральщика «Черкаси» проходить навчання, президент Янукович втікає з України, а Крим захоплюють «зелені чоловічки». Починається окупація Кримського півострову. Корабель повертається на базу, але порт вже втрачений.

«Черкаси», разом з іншими кораблями українського флоту, заблокований в озері Донузлав - шлях до моря перекритий затопленими судами. Екіпаж «Черкас» продовжує відважну, хоч і безнадійну, боротьбу з ворогом...

Прем’єра фільму запланована на 24 серпня 2018 року.