Вийшов трейлер драми про опір тральщика «Черкаси» у Криму

Оприлюднений перший трейлер воєнної драми «Черкаси», знятої на основі реальних подій. Виробництво фільму займається львівська компанія «MKK фільм сервіс».
Чотири роки тому тральщик «Черкаси» був єдиним з тринадцяти кораблів, якому вдалося втримати український стяг на своєму флагштоку на озері Донузлав під час анексії Криму. Вподовж трьох тижнів екіпаж судна чинив опір... Саме про ці події і знято ігровий фільм.
Консультантом фільму став реальний командир тральщика «Черкаси» Юрій Федаш, а до акторського складу увійшли моряки, які тримали оборону на кораблі навесні 2014 року.
Зйомки фільму відбулися за підтримки Держкіно та ВМС ЗС України у Очакові, Одесі та невеличкому селі Чернігівської області.
Режисер фільму - Тимур Ященко. Автори сценарію - Тимур Ященко, Роберт Квільман. Оператор - Юрій Дунай. Серед тих, хто створив саундтрек – Катя Чілі та Антон Байбаков. У головних ролях - Євген Ламах, Олег Щербина, Дмитро Сова. Одну з ролей зіграє свідок реальних подій ― матрос тральщика «Черкаси» Михайло Воскобойник.
Бюджет фільму – ₴40 млн, ₴17 млн - державне фінансування.
За сюжетом двоє хлопців з українського села, Мишко та Лев, з різних причин опиняються на воєнному кораблі ВМС України «Черкаси», дислокованому в порту кримського озера, під час подій на Майдані 2014 року.
У той час, коли екіпаж тральщика «Черкаси» проходить навчання, президент Янукович втікає з України, а Крим захоплюють «зелені чоловічки». Починається окупація Кримського півострову. Корабель повертається на базу, але порт вже втрачений.
«Черкаси», разом з іншими кораблями українського флоту, заблокований в озері Донузлав - шлях до моря перекритий затопленими судами. Екіпаж «Черкас» продовжує відважну, хоч і безнадійну, боротьбу з ворогом...
Прем’єра фільму запланована на 24 серпня 2018 року.
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