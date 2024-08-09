Стрічка «Субстанція», сенсація цьогорічного Каннського кінофестивалю, сатиричний горор-трилер режисерки Каролі Фаржа («Помста»), вийде в український прокат в цьому році. Точна дата прокату буде відома найближчим часом.

«Субстанція» отримала приз Канн за найкращий сценарій та була тепло прийнята першими глядачами, пресою та конкурсним журі. Українська прем’єра стрічки відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Фільм ознаменував собою кінематографічний камбек для легендарної акторки Демі Мур («Привид», «Непристойна пропозиція», «Стриптиз», «Солдат Джейн») та новим успіхом для Маргарет Кволлі («Бідолашні створіння», «Одного разу… в Голлівуді», «Покоївка»). Також у картині Каролі Фаржа ключову роль зіграв Денніс Квейд («G.I.Joe: Атака кобри», «Життя і мета собаки»), який в останній момент перед стартом зйомок замінив свого друга Рея Ліотту, що помер у травні 2022-го.

За сюжетом фільму Елізабет Спаркл (Демі Мур), суперзірка, веде популярне фітнес-шоу, аж допоки продюсер не вирішує знайти їй молодшу заміну. І тоді в житті Елізабет з’являється «Субстанція» – загадковий препарат, що створює молодшу та досконалішу версію людини. Так народжується прекрасна Сью (Маргарет Кволлі): молодша та гарніша... І наслідки цього стають непередбачуваними.

«Субстанція» знята та спродюсована культовою британською студією Working Title (дочірня компанія Universal Studio), відомою великим різноманіттям різножанрових хітів, серед яких фільми «Минулої ночі в Сохо», «Прочитати і спалити», «Фарго», «Аве, Цезар!», «Бріджит Джонс», «Містер Бін», «Реальне кохання», «Еверест», «Темні часи» тощо.