Цей візерунок, який раніше асоціювався переважно з дитячими кімнатами та грайливістю, тепер використовують у різних стилях

Горошок знову привертає увагу дизайнерів інтер’єру. Цей візерунок, який раніше асоціювався переважно з дитячими кімнатами та грайливістю, тепер використовують у різних стилях. Homes and Gardens розповідає, як можна використовувати горошок в сучасному інтер’єрі.

Як можна використовувати горошок в інтер’єрі?

Додайте крапки до своїх аксесуарів

Спробуйте використати принт у горошок на невеликих деталях інтер’єру, наприклад пуфі, сидіннях стільців або навіть абажурі. Таке оформлення додасть простору цікавий акцент, але не перевантажуватиме його.

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Крапки чудово підходять для створення відчуття руху в кімнаті, і, якщо їх правильно застосувати, ідеально балансують між веселістю та вишуканістю.

Горошок можна використовувати не лише у вітальні чи спальні, а й на кухні. Такий принт допоможе зробити простір затишнішим та цікавішим, особливо якщо інтер’єр здається надто стриманим. Наприклад, можна обрати сидіння або подушки для барних стільців у горошок чи застелити обідній стіл скатертиною з таким принтом. Навіть кілька таких деталей допоможуть оживити інтер’єр і додати йому затишку.

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Намалюйте крапки вручну, щоб додати дизайну природності

Горошок може бути досить виразним акцентом в інтер’єрі. Один зі способів, яким багато дизайнерів і брендів пом’якшують цей ефект – це ручне нанесення малюнка, завдяки чому він виглядає менш статичним і двовимірним, а також набуває певної текстури та глибини.

Використовуйте шпалери, щоб прикрасити стіни крапками

Один із найкласичніших способів декорування за допомогою крапок – це використання грайливих ідей зі шпалерами.

Шпалери в горошок добре підійдуть для передпокою, де допоможуть зробити інтер’єр цікавішим, а на стелі створять незвичний ефект. Такий принт може нагадувати конфеті й додавати простору легкого святкового настрою. Водночас він стане цікавим фоном для картин, постерів чи інших виразних деталей.

Хоча додавання шпалер у крапочку до традиційної вітальні може здаватися трохи ризикованим, краса цього принту полягає саме в його різноманітності. Ви можете використати дрібні крапки, які допоможуть підкреслити цікавий архітектурний елемент, наприклад, вікно чи дверну раму.

Створіть яскравий акцент за допомогою оббивки з принтом у горошок

У дизайні меблів дедалі помітнішим стає інтерес до вінтажних стилів. Якщо ви хочете додати такі мотиви до сучасного інтер’єру, меблі з принтом у горошок можуть стати цікавим акцентом у ванній кімнаті, вітальні чи спальні.

Серед актуальних тенденцій у дизайні диванів помітне місце посідають сміливі принти. Водночас горошок не обов’язково має бути яскравим і контрастним. Можна обрати диван зі стриманим принтом у нейтральних відтінках – він стане цікавим акцентом, але не перевантажуватиме інтер’єр.