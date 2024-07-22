За право зіграти з Україною змагались Іспанія та Франція

Юнацька збірна України в 1/2 фіналу чемпіонату Європи зіграє зі збірною Франції, яка за підсумками трьох матчів фінішувала у своїй групі на першій сходинці.

Чемпіонат Європи U-19, 3-й тур, група В

Іспанія U-19 – Франція U-19 – 2:2

Голи: Родрігес, 65, Сімо, 75 – Буабре, 13, Атангана Едоа, 90

У вирішальному матчі групи В зійшлись лідери – Іспанія та Франція. Піренейці поступались супернику двома очками й аби посісти першу сходинку мусили перемагати. Однак, вже на початку зустрічі французи вийшли вперед завдяки диво-голу Буабре у дев’ятку. Іспанці створили достатньо моментів, щоб зрівняти, але пішли на перерву поступаючись.

У другому таймі все перевернулось з ніг на голову. Іспанія в середині тайму зрівняла, а через десять хвилин вийшла вперед. Все йшло до перемоги піренейців, однак на останній хвилині французи зуміли відновити статус-кво і вирватись на першу сходинку квартету.

Як наслідок, у півфіналах, які відбудуться у четвер, 25 липня, зіграють Італія – Іспанія (16:00) та Франція – Україна (21:00). Норвегія та Туреччина зійдуться у стиковому матчі за право виходу на ЧС-2025 (U-20). У фіналі, який заплановано на неділю, 28 липня, змагатимуться переможці півфіналів. Матчу за третє місце не передбачено.