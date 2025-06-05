З настанням тепла змії стали активнішими

З настанням тепла зростає активність змій, тож варто бути обережними не лише під час відпочинку на природі, а й щодня, особливо людям, що живіть неподалік лісових масивів. Були випадки, зокрема, у Львові, коли змії приповзали на подвір’я багатоповерхових будинків.

У квітні 2025 року в Україні зафіксували 5 випадків звернень по медичну допомогу через укуси змій (торік за цей період було 10). Холодна погода дещо зменшила їхню активність. Серед постраждалих – двоє дітей віком до 17 років. Укуси зареєстровані у Львівській та Житомирській областях (по два випадки) та в Закарпатській (один випадок), повідомив ЦГЗ і опублікував поради, як діяти при зустрічі зі зміями і що робити, якщо змія таки вкусила.

Береженого і Бог береже

Коли вирушаєте до місцевості, де потенційно можуть бути змії (заболочені місця, зарослі береги озер і ставків, гори, степи тощо), одягайте штани з цупкої тканини та заправляйте їх у високі черевики.

Перед тим, як сісти на колоду, траву, камінь чи хмиз, постукайте по ній палицею – це допоможе налякати змію та відігнати її зі сховку.

Якщо побачили змію – не робіть різких рухів і спокійно дочекайтеся, поки вона сама відповзе.

Навіть якщо ви боїтеся змій, не вбивайте їх, вони відіграють важливу роль в екосистемі, оскільки контролюють популяцію гризунів.

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Що робити, якщо змія таки вкусила?

У місці укусу змії з’являється болючий набряк із дрібними крововиливами. Зміїна отрута швидко впливає на життєво важливі системи організму, що призводить до загальної слабкості, зниження артеріального тиску, головного болю, запаморочення, задишки, набряку тканин та запалення лімфатичних вузлів. Тож потерпілого треба якнайшвидше доставити до найближчої лікарні чи медпункту або викликати «швидку». Покрокова інструкція, як надати першу медичну допомогу людині, яку вкусила змія, у таблиці нижче.

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