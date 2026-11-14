Щоб підтримувати комфортний мікроклімат, важливо стежити за рівнем вологості

У холодну пору року повітря в оселі часто стає сухішим через роботу опалення та рідше провітрювання. Це може позначатися на вашому самопочутті. Щоб підтримувати комфортний мікроклімат, важливо стежити за рівнем вологості та за потреби коригувати його. Protronix розповідає, яка вологість має бути у квартирі взимку.

Що означає термін «відносна вологість»?

Відносна вологість або RH (від англ. Relative Humidity) – це кількість вологи в повітрі у співвідношенні до температури.

Відносна вологість показує у відсотках, наскільки повітря насичене водяною парою за певної температури. Тепле повітря може містити більше вологи, тому за однакової відносної вологості 50 % при 30 °C водяної пари в ньому буде більше, ніж при 15 °C. Коли цей показник сягає 100 %, пара може конденсуватися – перетворюватися на краплі води.

Вологість є одним із важливих факторів, що впливають на комфорт та самопочуття людей, які перебувають у закритих приміщеннях.

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Яка вологість є ідеальною?

Цей діапазон змінюється залежно від пори року. Якщо взимку вологість у квартирі слід підтримувати на рівні 40–60 %, то влітку верхня межа дещо нижча, і вологість повинна становити 40–55 %.

Нижчі або вищі показники часто призводять до загального дискомфорту в приміщенні, а також до різних проблем зі здоров’ям.

Ознаки занадто високої вологості

Високу вологість легко розпізнати за запотілими вікнами, вологими стінами, а також, можливо, меблями чи підлогою. Це сприяє утворенню цвілі на вікнах, швах і стінах кімнат. Цвіль може негативно впливати не лише на меблі та приміщення, а й на здоров’я мешканців.

Ознаки занадто низької вологості

Низька вологість (менш ніж 40 %) може спричиняти навіть більший дискомфорт, ніж висока. Симптоми низької вологості можуть включати:

біль у горлі вранці, кашель;

сухість шкіри;

тріщини на губах;

втому;

закладеність носа.

Крім того, меблі, килими та інші предмети інтер’єру можуть виділяти леткі органічні сполуки, які погіршують якість повітря в приміщенні.