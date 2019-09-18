ВРУ скасувала кримінальне покарання за фіктивну підприємницьку діяльність

Верховна Рада ухвалила закон про зменшення тиску на бізнес

Верховна Рада ухвалила закон, яким скасувала кримінальну відповідальність за здійснення фіктивної підприємницької діяльності. Закон №1080 передбачає запровадження заходів щодо зменшення тиску державних органів на бізнес.

За відповідний закон проголосувало 347 депутатів, інформує «Громадське».

Автори закону наголосили, що фіктивне підприємництво часто використовується різноманітними контрольними та правоохоронними органами як привід чинити тиск на бізнес та брати хабарі. Скасування такої відповідальності, на їхню думку, має покращити умови ведення бізнесу в Україні.

«Так, окрім самого факту наявності кримінальної відповідальності за вказане діяння, контролюючі органи використовують вироки і матеріали досудового розслідування (протоколи допиту директора суб’єкта підприємницької діяльності) у якості доказової бази під час притягнення до фінансової відповідальності за порушення норм податкового законодавства», — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Депутати вважають, що справи за «фіктивне підприємництво» найчастіше закінчувалися угодами зі слідством, а реальних вироків за цією справою майже не було.

«Відповідно гуманізація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, відмова від карального характеру контролю за ухиленням від сплати податків дозволить створити сприятливіше середовище для функціонування бізнесу в Україні», — додали автори законопроекту.

Законопроект передбачає декриміналізацію статті №205 Кримінального кодексу (ККУ) та набуде чинності наступного дня після його опублікування в найближчому номері парламентської газети «Голос Україні».

Водночас цим рішенням депутати втричі підвищили нижню планку для притягнення до відповідальності за ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) — з однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до трьох тисяч.