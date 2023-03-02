Рейтинг оцінив майже 460 книг українських видань

Всеукраїнський рейтинг «Книжка року-2022» оголосив офіційних переможців. Цьогоріч, через російсько-українську війну, участь у гран-прі брало 39 експертів замість 70. Загалом оцінили майже 460 видань у сімох номінаціях.

Про результати рейтингу оголосили на сайті «Буквоїд». Книги у сімох номінаціях оцінювали 39 експертів. «Зазвичай в експертній сесії беруть участь близько 70 експертів. Через відомі обставини до укладання цього рейтингу долучилися лише 39 експертів. Тож гран-прі, що визначається голосуванням усіх під час спільного зібрання, не присуджувалося через обмеження воєнного часу», – повідомили на у прес-службі «Буквоїда».

За 2022 рік експерти оцінили 458 книжок у сімох категоріях (у кожній з них переможцями стало від двох до чотирьох книжок – у кожній номінації було кілька підкатегорій).

У номінації «Красне письменство»:

Оксана Забужко «Найдовша подорож», видавництво «Комора», та Володимир Лис «Вифлеєм» видавництва Фоліо.

У номінації «Хрестоматія»:

Вибраний Стефан Ґеорґе. У 2-х томах видавництва «Українські пропілеї»

Життєпис «Агатангел Кримський – Іван Франко. Епістолярні діалоги (1890-1904)» видавництва «Фоліо»

Видання Григорія Костюка «Вибрані праці у 5 томах. Том 2: Літературознавство. Критика» від видавництва «Смолоскип»

У номінації «Дитяче свято»:

Оксана Лущевська / Катя Степаніщева «Це тиха ніч, мій астронавте» видавництва «Книголав»

Віктор Гаркуша «Королевич і Залізний Вовк», друку «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

Ірина Тараненко «Книга-мандрівка. Незалежні», видавництва «Книголав»

Юля Смаль «Вибухова історія людства», «Видавництво Старого Лева»

В номінації «Обрії»:

Рустам Гаджієв «Лінгвістика на карті світу. Непорозуміння, кримінал та інтриги в різних мовах» видавництва «Віхола»

Чалмерс Джонсон «Японське економічне диво. Як професійна влада та бізнес збудували провідну економіку світу» видавництва «Наш формат»

Еліот Гіґґінс «Ми – Bellingcat. Онлайн-розслідування міжнародних злочинів та інформаційна війна з Росією» видавництва «Наш формат»

Майор Ганс фон Дах «Тотальний опір. У 2-х частинах» друку «Астролябія»

В номінації «Минувшина»:

Едуард Андрющенко «Архіви КҐБ. Невигадані історії» видавництва «Віват»

Тамара Вронська «Непевний контин[г]ент: Депортації із Західної України 1944–1953, режимне повсякдення, повернення» друку «Дух і літера»

«Євген Чикаленко у спогадах, враженнях, оцінках своїх сучасників» видавництва «Темпора»

В номінації «Візитівка»:

Мирослава Мудрак «Образний світ Георгія Нарбута і творення українського» видавництва «Родовід»

Сергій Тримбач «Богдан Ступка. Метаморфози; Іван Миколайчук. Містерії долі» друку «Дух і літера»

Юзеф Тішнер «Історія філософії по-гуцульськи» й Громовиця Бердник «Заповіт Мольфара» видавництва «Дискурсус»

В номінації «Видавничий імідж року» перемогло видавництво «Темпора». Друге місце в рейтингу отримало видавництво «Фоліо», а третє – «Дух і літера».