Всеукраїнський рейтинг «Книжка року-2022» оголосив переможців
Рейтинг щосезону визначає найкращі книги з 2000 року
Всеукраїнський рейтинг «Книжка року-2022» оголосив офіційних переможців. Цьогоріч, через російсько-українську війну, участь у гран-прі брало 39 експертів замість 70. Загалом оцінили майже 460 видань у сімох номінаціях.
Про результати рейтингу оголосили на сайті «Буквоїд». Книги у сімох номінаціях оцінювали 39 експертів. «Зазвичай в експертній сесії беруть участь близько 70 експертів. Через відомі обставини до укладання цього рейтингу долучилися лише 39 експертів. Тож гран-прі, що визначається голосуванням усіх під час спільного зібрання, не присуджувалося через обмеження воєнного часу», – повідомили на у прес-службі «Буквоїда».
За 2022 рік експерти оцінили 458 книжок у сімох категоріях (у кожній з них переможцями стало від двох до чотирьох книжок – у кожній номінації було кілька підкатегорій).
У номінації «Красне письменство»:
Оксана Забужко «Найдовша подорож», видавництво «Комора», та Володимир Лис «Вифлеєм» видавництва Фоліо.
У номінації «Хрестоматія»:
- Вибраний Стефан Ґеорґе. У 2-х томах видавництва «Українські пропілеї»
- Життєпис «Агатангел Кримський – Іван Франко. Епістолярні діалоги (1890-1904)» видавництва «Фоліо»
- Видання Григорія Костюка «Вибрані праці у 5 томах. Том 2: Літературознавство. Критика» від видавництва «Смолоскип»
У номінації «Дитяче свято»:
- Оксана Лущевська / Катя Степаніщева «Це тиха ніч, мій астронавте» видавництва «Книголав»
- Віктор Гаркуша «Королевич і Залізний Вовк», друку «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»
- Ірина Тараненко «Книга-мандрівка. Незалежні», видавництва «Книголав»
- Юля Смаль «Вибухова історія людства», «Видавництво Старого Лева»
В номінації «Обрії»:
- Рустам Гаджієв «Лінгвістика на карті світу. Непорозуміння, кримінал та інтриги в різних мовах» видавництва «Віхола»
- Чалмерс Джонсон «Японське економічне диво. Як професійна влада та бізнес збудували провідну економіку світу» видавництва «Наш формат»
- Еліот Гіґґінс «Ми – Bellingcat. Онлайн-розслідування міжнародних злочинів та інформаційна війна з Росією» видавництва «Наш формат»
- Майор Ганс фон Дах «Тотальний опір. У 2-х частинах» друку «Астролябія»
В номінації «Минувшина»:
- Едуард Андрющенко «Архіви КҐБ. Невигадані історії» видавництва «Віват»
- Тамара Вронська «Непевний контин[г]ент: Депортації із Західної України 1944–1953, режимне повсякдення, повернення» друку «Дух і літера»
- «Євген Чикаленко у спогадах, враженнях, оцінках своїх сучасників» видавництва «Темпора»
В номінації «Візитівка»:
- Мирослава Мудрак «Образний світ Георгія Нарбута і творення українського» видавництва «Родовід»
- Сергій Тримбач «Богдан Ступка. Метаморфози; Іван Миколайчук. Містерії долі» друку «Дух і літера»
- Юзеф Тішнер «Історія філософії по-гуцульськи» й Громовиця Бердник «Заповіт Мольфара» видавництва «Дискурсус»
В номінації «Видавничий імідж року» перемогло видавництво «Темпора». Друге місце в рейтингу отримало видавництво «Фоліо», а третє – «Дух і літера».