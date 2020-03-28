Вулична інсталяція у формі гігантської маски у центрі Львова. Фото дня

У сквері на вулиці Підвальній біля будівлі ЛОДА львівський вуличний митець, що публікує свої проекти в Instagram під ніком dart_painter, вивісив свою нову інсталяцію у формі величезної медичної маски. Це роздруковане фото маски, приклеєне на фанеру із написом «Я – маска. Одягніть мене, будь ласка». «Цією інсталяцією я звертаюся до всіх людей, які халатно ставляться до карантину. Мийте руки і носіть маски. Попіклуйтеся про себе і своїх близьких», ­– пише dart_painter.

Фото ZAXID.NET